“Uno tiene que ser muy mezquino”: presidente del Congreso rechazó manifestaciones contra Nadia Blel

Luego de que la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, denunciara que manifestantes llegaron a las inmediaciones de su residencia en la ciudad de Cartagena para reprocharle por el hundimiento de la reforma laboral en el Senado, el presidente del Congreso Efraín Cepeda se solidarizó con su copartidaria y cuestionó que el gobierno haya promovido la manifestación.

“Altos funcionarios y congresistas afines al Gobierno Nacional pretendieron amedrentar a la senadora Nadia Blel en su casa en donde estaba con su hijo de 3 años. Eso es algo intolerable y que toda persona de bien debe repudiar”, afirmó el congresista.

Cepeda consideró que “uno tiene que ser muy mezquino para hacer eso”, pero aclaró que “si creen que con eso van a amilanar a la senadora Blel es que no conocen su fuerza, su carácter y su talante”. Sin embargo sí cuestionó y calificó de ‘inaudito’ que “desde el poder se ensañan con los ciudadanos que no son sumisos a los dictados del gobierno”.

Concluyó su publicación Cepeda reiterando que “hay que proteger nuestra democracia de estos individuos”. Y también hizo pública su solidaridad con la congresista de la Comisión Séptima del Senado: “Toda nuestra solidaridad con la senadora”.

Blel también volvió a pronunciarse en su cuenta de X, respondiendo al trino del presidente Petro en donde justificaba las protestas señalando que “los congresistas son representantes del pueblo y no deben temer por dialogar con su pueblo”. Al respecto señaló la parlamentaria que “lo que reclamo, presidente Petro, es que así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios, parques temáticos, el colegio o las redes sociales, entre otros, como lo ha denunciado usted, y sin importar qué decisiones políticas haya tomado usted, mi hijo de tres años tiene el mismo derecho y no es justificable la agresión organizada y planificada por ninguna razón”.

De hecho, le recriminó que el hecho de “que no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. Una Colombia polarizada, con odio y sin respeto no es lo que quiero para mi hijo y ningún otro niño”.