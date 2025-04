Alberto Gamero reveló cuál ha sido el mejor canterano que promovió en Millonarios

Alberto Gamero pasó por los micrófonos de El VBAR Caracol y se refirió, una vez más, sobre su paso por Millonarios. En primera instancia, el estratega habló sobre las razones que lo llevaron a decir adiós y apuntó que se queda con las cosas buenas, como el agradecimiento que suele recibir de los hinchas.

“La decisión de irme la tomé el 30 de diciembre... Pasaron cosas que ojalá no ocurran de nuevo. Hoy vivo más contento y feliz de lo que había hecho. Estoy tranquilo, entonces para qué hablo de las cosas que me llevaron a decir que por qué estaba acá. Encuentro gente agradecida con lo que hice y eso es lo que más me motiva”, apuntó.

Una vez consumada su salida, el cuadro capitalino salió al mercado en búsqueda de un entrenador y dio con David González, quien tomó las riendas del equipo, tras haber sido finalista con el Deportes Tolima.

Sobre este nuevo proceso, Gamero opinó: “Millonarios es un equipo que se está construyendo, desafortunadamente tiene muchos lesionados, pero es importante que hay jugadores con ganas de estar ahí, entonces es seguir algo que se venía haciendo. Esperemos que el profe plasme su idea, lleva tres meses apenas, y seguramente logre algo importante”.

Por otro lado, se le preguntó al samario respecto a la posibilidad de verlo de nuevo en el banquillo azul, a lo que respondió: “Uno nunca puede decirle que no a nada”.

Néiser Villarreal, la joya de la corona embajadora

En cuanto a la actualidad de Millonarios, Alberto Gamero se refirió al grato presente que vive Néiser Villarreal, a quien puso a debutar y que actualmente es la gran joya del equipo. Así pues, exaltó sus gratas características ofensivas y reveló que le recuerda mucho a Óscar Cortés, actual jugador del Rangers de Escocia.

“Néiser es una joya, es un jugador que va a despegar rápido. Tiene la gran ventaja de saber jugar en el frente de ataque, como Mbappé, Vinícius. Tiene esa facilidad de saber moverse y sacará seguramente una diferencia grande. El día de mañana seguramente estará arriba... Me parece igualitico a Óscar Cortés, decía que la iba a romper. Son jugadores que seguramente los tendremos en la Selección Mayor”.

El experimentado entrenador aprovechó también para hablar sobre la polémica que se armó con el canterano, luego de hacer la ‘Chaerrinha’ en el clásico ante Independiente Santa Fe: "

“En mi opinión, eso no se hace. Él es un jugador joven, entonces a lo mejor lo vio y lo quiso hacer. Hay muchas personas que piensan que eso está bien o que está mal, pero yo como técnico no lo regaño, sino lo educo. A mis jugadores les digo que los corrijo. A mí eso no me gusta, no hace parte del juego, pero él es jovencito, es alegre, folclórico por su edad y así, lo digo porque lo conozco muy bien. Lo hizo y seguramente no lo volverá a hacer, ya que tiene ahí jugadores de mucha experiencia que seguramente le dirán que no se hace, pero son cosas de muchachos, entonces no me parece que toque llevarlo al extremo”.

Para finalizar, le preguntaron a Gamero por todos los canteranos que promocionó en su paso por Millonarios y el DT no dudó en afirmar que, de tener una buena progresión y estar libre de lesiones, el mejor de todos es sin lugar a dudas Néiser Villarreal.

Acá su explicación: “Néiser puede ser el que más futuro tenga de los que tuve en Millonarios, debido a que tiene mucho para jugar en todo el frente de ataque: por dentro, por izquierda, por derecha. Pocos lo pueden hacer, son contados. Si Néiser explota completamente, a lo mejor lo será. Aunque otros han dado la talla como Gómez, Rivaldo, Ruiz, Cortés, jugadores apetecidos, pero Néiser tiene la ventaja que mencionó”.