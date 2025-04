Óscar Cortés tiene como referente a Alfredo Morelos: acá la razón del jugador del Rangers

El extremo por derecha, Oscar Cortés, quien saló campeón con Millonarios de la Copa y Liga durante su paso por el club en 21/22 y 22/23 respectivamente, habló en exclusiva con el Vbar de Caracol Radio, y tuvo la oportunidad para explicar su presente en Rangers, y además, envió un mensaje a la afición embajadora.

Cuando el tumaqueño de 21 años estaba en Millonarios, fue fichado por Lens de Francia en octubre de 2023, donde tuvo la oportunidad de estar presente con el equipo en los partidos de Champions League, y luego, fue cedido en condición de préstamo a Rangers de Escocia, donde vive actualmente.

Estas fueron las declaraciones de Óscar Cortés durante la entrevista:

¿Tuvo intenciones de regresar a Colombia o contacto con el cuerpo técnico?

“En ningún momento he hablado con alguien de Colombia, desde que salí, mi mentalidad fue pensar en Europa, agarrar el ritmo de acá, y solo he pensado poder adaptarme al fútbol europeo".

Háblenos de las diferencias en los sistemas de entrenamiento entre Colombia y Europa

“No nos hace falta mucho para llegar a ese nivel. Con el trabajo y la humildad podremos llegar a eso. La liga francesa es más rápida, con más intensidad, desde los entrenamientos es más fuerte y eso después se nota en los partidos.

Creo que no nos hace falta mucho para adaptarnos a eso en el fútbol colombiano“.

¿A pesar de estar en Escocia, usted sigue perteneciendo a Lens?

“Sí, yo pertenezco a Lens, y estoy a préstamo en Rangers. La intención es volver bien de la lesión, poder jugar y tener minutos".

¿Cuál es el estado de la lesión?

“Gracias a Dios, estoy entrenando a la par del equipo, ya llevó un mes entrenando con mis compañeros. Estoy bien y me siento bien que es lo más importante para sumar minutos.

En el último partido estuve en la convocatoria, lastimosamente no pude ingresar, pero el sábado tengo la linda oportunidad de entrar y sumar minutos".

Porque cree que cuesta tanto la adaptación

“Es normal para un jugador joven. Yo llegué con 19 años a Lens y se me dificultó un poco por el idioma. Pero siempre tuve la certeza de que en cualquier momento podría haber explotado. Tampoco conté con que el técnico no gustaba mucho de mí.

Pero siempre fue lindo, ahí aprendí muchas cosas. Me ayudaron a venir con la misma confianza a Rangers. Lens es un gran equipo, aunque tuve pocas oportunidades, pero siempre le agradezco por abrirme las puertas en Europa".

Qué has hablado con el entrenador de Rangers sobre tu función en el equipo

“Acá hago la misma función que en Colombia, juego de extremo izquierdo y a veces me meten por la banda derecha. Esa es la función que hago acá, y espero seguir adaptándome ahí“.

Piensa que su futuro está en Colombia

“Ahora estoy aprendiendo mucho, esta lesión me dio muchas enseñanzas, muchas cosas que debo hacer y aprender aquí. Me he enfocado mucho en eso, también en trabajar por fuera de los entrenamientos del equipo, y eso me ha ayudado a sentirme mucho mejor. Voy por buen camino“.

¿Qué referencia tiene sobre algún jugador que haya pasado por Rangers?

“Alfredo Morelos es muy querido aquí, todo el mundo me habla de él, de lo que figuró en el club, de tantos goles que hizo.

Creo que es el máximo goleador de la Europa League del equipo, y eso me ha ayudado mucho a dar un nombre acá, a seguir esos pasos. Es difícil, pero nunca imposible, y cuando pueda estar bien, espero hacer unas cosas de las que hizo él también acá“.

Qué le dice al hincha de Millonarios

“Siempre darle las gracias a ellos, mucha gratitud y espero que puedan lograr muchas cosas, ojalá puedan seguir cosechando muchos triunfos y copas”.