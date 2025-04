Alberto Gamero cuenta la verdad: ¿Por qué no llegó a ser el técnico de Santa Fe en 2025?

Independiente Santa Fe ha pasado un año bastante ajetreado. De la ilusión por disputar la Copa Libertadores con Pablo Peirano a la eliminación que marcó el fin del proceso y dio el inicio del uruguayo Jorge Bava.

En medio de este panorama, Alberto Gamero habló en El VBAR Caracol sobre las posibilidades de haber llegado al banquillo albirrojo y aprovechó también para referirse a los rumores que lo asocian con equipos del exterior, especialmente desde México.

“Estoy recuperado y más tranquilo, que es lo más importante. He disfrutado de la familia en estos tres meses, se necesitaba y me siento más fortalecido... Estoy en Bogotá mirando partidos, viendo cosas, pero ya recuperando energías, fuerzas y muy tranquilo”, apuntó.

Por otro lado, Gamero reveló que no cuenta con un empresario que le maneje sus próximos destinos y, en dicho sentido, cualquier movimiento lo decide él mismo.

Declaraciones de Alberto Gamero

Recientes viajes alrededor del mundo para ver fútbol: “No he viajado con ese pensamiento, lo he hecho como invitado. En diciembre que fui a Argentina, me invitó Juanfer a Racing-River. Después fui a Huracán-Vélez. Ahora en enero fui invitado porun amigo a León, porque es muy amigo de Berizzo y en una llamada que me hicieron me invitaron a ver los entrenos y el partido. Después, me dio curiosidad, Óscar Pareja del Orlando City me llamó para estar en el entrenamiento con él y ya lo último fue lo de España, una experiencia muy bonita en los palcos para ver Real Madrid contra Rayo Vallecano. Me quedé y Falcao me invitó a ver el partido Atlético-Real Madrid, me regaló las boletas y agradecido con él. Después, vi Atlético-Barcelona. No fui con el pensamiento de ir a hablar, porque no tengo empresario, sino para refrescar, aprender, mirar e ir evolucionando”.

Falsos rumores de la llegada al exterior: “No me ofrecieron Puebla, ni nada. No he hablado con nadie porque no tengo empresario... Yo he hablado con muchos representantes y les he manifestado que conozco a todos los directivos del fútbol colombiano, entonces que el día que tenga una propuesta de afuera, les hablo a ellos y les doy mi representación. Tengo muchos amigos representantes, que me llaman y proponen cosas, pero siempre les digo que al tener una cosa formalizada, la miraré”.

Posible llegada a Santa Fe: “Todo el mundo sabe que con el doctor Méndez tengo una relación muy buena y de hace muchos años, desde el Unión Magdalena. Cuando se dio lo del profe Peirano, me encontraba en España y ellos tenían la necesidad de buscar un técnico, pero yo no tenía desespero, tomé las cosas con calma, pero no hubo ningún ofrecimiento. No he hablado con ningún directivo mi parte contractual. Solo ha habido interés, han preguntado, pero no he hablado con ninguno”.

Buena relación con directivos: “Con don Tulio, me he encontrado en muchos aeropuertos y hemos tenido siempre muy buena relación, al igual que con don Giraldo en Medellín. Son relaciones que el día de mañana te pueden servir para una oferta. Mientras un equipo tenga técnico, no aspiro al cargo porque respeto. También tengo muchos amigos empresarios y me deja tranquilo, porque si están conmigo, es porque algo bueno tengo”.

Lo que se debe mejorar en el FPC: “Debemos tener mejores centros deportivos, es algo muy claro que nos hace falta en Colombia. Mejor infraestructura para que los jugadores se sientan más cómodos y tranquilos para trabajar. También tener mejores canchas y, para nadie es un secreto, mejorar la dinámica de juego para competir más”.