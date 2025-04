“Toma nuestras palabras, nos graba, tergiversa y lo hace viral”: Pizarro sobre Jota Pe Hernández

En las últimas horas, la senadora María José Pizarro anunció que demandará ante la Corte Constitucional al senador Jota Pe Hernández por hostigamiento.

Pizarro lo acusa de tergiversar sus palabras y difundir mensajes de violencia sexual en su contra a través de redes sus sociales.

Aseguró que Hernández la ha intimidado en el Congreso y que la Comisión de Ética, que él preside, no ha tomado medidas. La senadora lo calificó como “tergiversador profesional” y criticó su forma de manipular declaraciones.

Ante esta coyuntura, Pizarro pasó por los micrófonos de 6AM, para exponer de manera más detallada su punto de vista.

En principio, la senadora expresó, como se mencionó anteriormente, que la queja que interpuso no va a ver la luz porque Hernández es el presidente de la Comisión de Ética, a pesar de ser el congresista con más quejas en el Congreso de la República.

¿Qué ha pasado en el contexto de la discusión sobre la reducción del salario mínimo a los congresistas?

Pizarro sostuvo que los congresistas colombianos tienen uno de los salarios más altos en comparación con otros congresistas y parlamentarios del continente.

“Nosotros recibimos 34 salarios mínimos vigentes. Cuando se votó una consulta anticorrupción con 11 millones de votos, el mandato era claro para el Congreso de la República: reducir los salarios de los congresistas”, dijo.

Agregó que el problema con el senador Jota Pe es que, como el proyecto no es de él, entonces ha prolongado la discusión.

“Desde hace 15 días, me ha estado gritando que va a develar una serie de mentiras, diciendo que soy una hipócrita y una mentirosa, gritándome en la sesión de la Comisión Primera”, afirmó.

¿Hernández usa videos editados en contra de Pizarro?

La congresista dijo que el día de ayer, primero de abril, durante el debate, Hernández mostró el video en el que, supuestamente, iba a develar todas las mentiras de las que acusa a Pizarro.

“Resultó ser, nuevamente, una edición de mis palabras a su acomodo para demostrar algo absolutamente falaz (...) Yo firmé su proyecto de ley. No solo firmé el proyecto de ley del senador Jota Pe Hernández para la reducción de los salarios, sino que también lo voté positivamente”, añadió.

También sostuvo que siendo vicepresidenta del Senado de la República, lideró las plenarias en las que se aprobó dicho proyecto, permitiendo que continuara su trámite hacia la Cámara de Representantes.

¿Por qué la senadora quiere iniciar un proceso en contra de Hernández?

“Lo que enfrento es un acoso sistemático por parte de una persona que me graba constantemente, que pone a sus camarógrafos a grabarme. He tenido que pedir respaldo a las mesas directivas”, explicó la senadora.

Dijo que el senador Jota Pe la intimida de manera constante. Por lo tanto, frente a su video, hizo una constancia que está en redes sociales, en la que aclara su postura y le exige a Hernández que no se vuelva a acercar a ella ni a dirigirle la palabra fuera del debate parlamentario.

Que utilice los mecanismos que le da la Ley Quinta para referirse a ella, hacer réplicas o presentar constancias, y que no se acerque nunca más de manera intimidante, como, según ella, lo ha hecho recurrentemente.

“Mis acciones hablan por mí. No solo ha sido mi postura pública, sino que mis votaciones demuestran que he apoyado positivamente las iniciativas que he tenido la oportunidad de discutir en el Congreso de la República”, concluyó la senadora.