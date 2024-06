Diputado salvadoreño revela cómo senador Jota Pe pidió invitación para posesión de Bukele

Caracol Radio habló en exclusiva con el diputado del Salvador Cristian Guevara, quien cuenta la forma en que el senador colombiano Jota Pe Hernández consiguió la invitación a la posesión del presidente Nayib Bukele, y las inconsistencias del viaje del parlamentario en dicho evento.

“Alguien me dijo que había un senador de Colombia que quería ir a la toma de posesión y yo le dije que con gusto. Cómo había tantas delegaciones de todos los países queriendo asistir, que con gusto. Yo tenía un viaje organizado con gente de la diáspora, y le dije que con gusto él podía acompañar a esa delegación”, aseguró el diputado Cristian Guevara.

La petición del senador, se da una vez llega a El Salvador sin antes tener segura su entrada al acto de posesión de Bukele:

”Me acuerdo de que me dijo que si había la posibilidad de ir a la toma de posesión, a lo que yo le dije que con gusto. Le dije de dónde iba a salir el bus con la gente de la diáspora , que si él quería ir con la comitiva de la diáspora, que con gusto le conseguía un espacio ahí. Entonces él me dijo que sí, y recuerdo que me mandó el pasaporte de él y el de un par de acompañantes, me dijo que era de equipo técnico” Agregó.

El senador, quien aún no se ha pronunciado al respecto, envió la invitación como prueba de que sí estaba invitado a la ceremonia posesión, sin embargo, hay un contraste entre la carta de invitación oficial y la otorgada al senador Hernández:

Invitación enviada a Jota Pe Hernández:

Invitación oficial del acto de posesión:

Cabe recordar que el senador Hernández resaltó que fue invitado por el mismo presidente Nayib Bukele a la toma de mando.

La gala que se dividió en dos momentos, uno de ellos en una cena con un aforo de 1.000 personas, y a la que según la versión de Jota Pe, fue allí por invitación del embajador de Colombia en El Salvador, fuentes oficiales confirmaron que esta invitación, era relativamente fácil de conseguir por la gran cantidad de personas que asistirían.

En cuánto a las imágenes que compartió el senador a través de sus redes, señalan que él estuvo allí muy temprano, de esa manera entró al palacio y tomó algunas fotos del salón donde hablaría en privado el presidente Bukele.

La confusión se da, porque en la imagen que publica Jota Pe en sus videos, mezcla imágenes de la transmisión oficial, de personas que si estuvieron en la ceremonia, junto con las tomas que él hizo minutos previos a que el presidente Bukele dé su discurso.

Posteriormente, cuando el mandatario del Salvador, realiza la entrega del salón principal, salen los invitados que no estaban en la lista, incluyendo JotaPe, y asisten únicamente alrededor de 60 personas, que corresponden a invitados especiales del presidente.

“Yo me acuerdo que en la tarde le escribí y le pregunté si había estado todo bien, y él me agradeció, me dijo que había estado superbién, que había logrado el objetivo y hasta ahí”, afirmó el diputado Cristian Guevara.

De acuerdo con la información, el congresista colombiano no entró a la ceremonia de posesión, pues tenía una invitación hecha en un PDF, una pieza diseñada por la oficina del diputado, una muy diferente a la invitación oficial, ya que estaba hecha en papel membretado, de manera personalizada, con letras blancas y doradas, enviada especialmente desde el palacio nacional con la que los invitados asistieron a la ceremonia de toma de posesión.