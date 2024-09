“No espero que el presidente se ponga a mediar con las diferencias de nosotros”: Pizarro

Recientemente, se conocieron unas declaraciones por parte del actual director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien aseguró que no votaría por María José Pizarro a la Presidencia por no ser una “buena persona”. Por esta razón, en 10AM de Caracol Radio estuvo la senadora, para hablar y opinar al respecto.

En un comienzo señaló lo siguiente: “Este tipo de declaraciones lo único que hacen es lesionar los esfuerzos por la unidad de nuestro proyecto político y lo que sí quiero que quede claro es que yo estoy para defender el modelo de país que está gobernando y que hoy está bajo asedio”.

Además, añadió: “Nosotros no podemos repetir la historia y mucho menos la de derrota que vivimos recientemente en Bogotá, repito, para mí Bolívar no es mi antagonista y no veo enemigos al interior del progresismo, porque hoy nosotros tenemos un objetivo, que es derrotar el uribismo y a la nueva derecha radical. Esto solo lo podemos lograr si estamos juntos, yo no estoy en una novela, lo mío es la unidad”.

En caso de que Gustavo Bolívar llegara a ser el candidato del Pacto Histórico, Pizarro aseguró que lo que tienen que hacer es trabajar fuertemente para consolidar la unidad de las fuerzas políticas progresistas e ir más allá y conformar un frente amplio que pueda vencer al uribismo que hoy se le está proponiendo al país.

Por su parte, comentó: “El progresismo va a ganar más por la unidad, que por la división, ganar la presidencia con Gustavo Petro nos hace responsables de tener la capacidad y la madurez política de mantener esos logros y no repetir las historias de derrota, es un ejemplo que no solo le corresponde a Colombia, sino a otras naciones. Tenemos que mirar nosotros cómo podemos darle continuidad a este proyecto político”.