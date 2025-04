Gobernador de Córdoba exige respuestas del Gobierno tras acuerdo pendiente con transportadores

Montería

Hace seis días, transportadores iniciaron un paro en los peajes de Córdoba como medida de protesta por diversas exigencias al Gobierno Nacional. La manifestación, que duró cerca de 10 horas, fue levantada tras un compromiso por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quienes prometieron dar una respuesta formal el 28 de marzo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha concretado ninguna solución.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se refirió al tema en declaraciones para Caracol Radio, expresando su preocupación por la falta de respuestas a las demandas del departamento.

“A la fecha no tenemos una respuesta concreta. No tengo conocimiento de que haya una solución frente a las solicitudes de los cordobeses, no solo de los transportadores, sino de otros sectores, afirmó Zuleta.

El mandatario seccional detalló que, tras el paro de la semana pasada, se establecieron acuerdos con la ANI y el Ministerio de Transporte, pero aún no se han materializado. Además, reveló que sostuvo una reunión con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y que esta semana buscará comunicarse nuevamente para conocer avances.

Las principales preocupaciones de Córdoba

Zuleta enumeró los temas críticos que requieren atención inmediata:

Peajes y concesiones viales: “No queremos que los recursos de los peajes se manejen desde Bogotá, porque históricamente no se invierten en nuestras vías”, señaló, haciendo referencia al caso del peaje de Carimaguá.

Mantenimiento de vías: Solicitó intervención en la vía K15 (Tierra Alta - Valencia) y claridad sobre el futuro de la vía Santa Lucía - Moñitos, donde faltan 15 km de pavimentación.

Paso urbano de Lorica: Aunque el proyecto ya fue radicado, requiere viabilidad técnica y apoyo para su licitación.

Tarifas diferenciales: Exigió soluciones para transportadores colectivos e individuales, como taxistas.

Aeropuerto Los Garzones: Reclamó voluntad política para su internacionalización.

“Son varios puntos pendientes, pero esperamos que esta semana el Gobierno nos dé respuestas claras”, concluyó el gobernador.

Mientras tanto, los transportadores mantienen expectativa, aunque por ahora descartan nuevas protestas. La situación sigue en espera de definiciones por parte del Gobierno Nacional.