Gobernador de Córdoba alerta sobre posible colapso del PAE y convoca reunión con Procuraduría

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lanzó un nuevo llamado de emergencia ante el inminente riesgo de colapso del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento, debido a la falta de transferencias completas por parte del Gobierno Nacional.

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario seccional reveló que, aunque el programa requiere aproximadamente $120.000 millones para operar durante el año escolar, el Ministerio de Educación solo ha girado $40.000 millones, dejando un déficit del 67% que amenaza con interrumpir el servicio.

“El PAE es una obligación del Gobierno Central, pero históricamente no transfiere los recursos completos, dejando a los departamentos en una situación crítica”, denunció Zuleta.

Agregó que, aunque Córdoba ha hecho esfuerzos financieros para sostener el programa, no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los 180 días del calendario escolar, lo que afectaría a más de 170.000 niños en los 27 municipios no certificados del departamento.

Ante la gravedad de la situación, el gobernador anunció que convocará en los próximos días una reunión con la Procuraduría General de la Nación para exigir acciones que garanticen la continuidad del PAE.

“No podemos permitir que los niños se queden sin alimentación por un incumplimiento del Gobierno Nacional”, afirmó Zuleta.

Además, confirmó que ha mantenido conversaciones con Sebastián Rivera, director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UAPA), para explorar alternativas de financiación temporal. Sin embargo, aclaró que estas gestiones son un paliativo y no resuelven el problema de fondo: la falta de compromiso financiero del Gobierno Central.

Un problema que se repite cada año

Zuleta Bechara enfatizó que esta no es una dificultad exclusiva de Córdoba, sino una crisis generalizada que afecta a la mayoría de los territorios no certificados del país. “El Gobierno Nacional tiene la obligación constitucional de financiar el PAE, pero año tras año los territorios terminan asumiendo costos que no pueden sostener”, señaló.

Según el mandatario de los cordobeses, esta situación se ha vuelto recurrente debido a que el Ministerio de Educación no ajusta los recursos a las necesidades reales del programa, que incluye no solo alimentos, sino también logística, transporte y personal.

“No es solo un tema de comprar mercados; hay toda una estructura operativa que requiere financiación constante”, explicó.

Última esperanza para salvar el PAE

Como medida de contingencia, la Gobernación de Córdoba presentó un proyecto ante el Ministerio de Educación para acceder a recursos de regalías y cubrir parte del déficit. No obstante, Zuleta admitió que, incluso si se aprueba, los fondos no serían suficientes para garantizar el programa hasta fin de año.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero necesitamos que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad. Si no hay un giro adicional de recursos, el PAE podría colapsar antes de que finalice el calendario académico”, advirtió.

La posible suspensión del PAE ha generado preocupación entre rectores, docentes y padres de familia, especialmente en zonas rurales y de alta vulnerabilidad, donde la alimentación escolar es, en muchos casos, la única comida balanceada que reciben los estudiantes.

Mientras el Gobierno Departamental agota las últimas alternativas legales y administrativas, la incertidumbre sigue creciendo. Zuleta hizo un llamado a la Presidencia de la República y al Congreso para que prioricen una reforma que garantice la estabilidad financiera del PAE y evite que, año tras año, los departamentos tengan que enfrentar esta crisis.