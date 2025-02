Gobernadora del Chocó denuncia ante la OEA crisis humanitaria por combates entre grupos armados

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba acudió ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para visibilizar la crisis humanitaria que viven las comunidades debido a los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales en la zona.

“Hoy tenemos una dimensión de crisis que no tiene ningún tipo de referencia anterior. En este momento, desde el momento en que yo viajé hasta hoy, van 72 horas de combates entre ELN y Clan del Golfo en la cuenca media del río San Juan”, afirmó la mandataria.

Asimismo aseguró que el departamento está minado en un 80% , lo que representa un riesgo para las poblaciones porque no pueden hacer sus actividades diarias con tranquilidad.

”La gente no puede ir a cultivar, los chicos menores de edad están hoy sin piernas. Y el combate se da a metros de la escuela, a metros de la casa, a metros de la comunidad y no hay respeto alguno por detener las hostilidades directas”, declaró Córdoba ante el director de la OEA, Luis Almagro.

La mandataria recordó cuando los funcionarios de la OEA estuvieron en el río San Juan en 2023 dónde los grupos armados se comprometieron al cese de hostilidades contra la población civil como requisito para iniciar una mesa de negociaciones .

Sin embargo, este requisito se ha incumplido por lo que las comunidades siguen siendo las más afectadas entre los enfrentamientos de los grupos armados.

“ El cese al fuego no puede ser solamente contra el ejército del país. El cese al fuego debe ser un cese de hostilidades y violaciones de los derechos humanos directamente”.

Por la crisis humanitaria que vive el departamento es que la gobernadora pide a los organismos internacionales trabajar con Colombia por la paz y seguridad de los chocoanos.