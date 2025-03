Sandra Ramírez negó haber seleccionado a mujeres para que fueran violadas en las FARC

Colombia

Luego de que en entrevista exclusiva con 6AM de Caracol Radio, Daisy, una mujer que fue reclutada por las extintas FARC cuando tenía 11 años, señalara a la hoy senadora Sandra Ramírez de ser quien en los campamentos las “seleccionaba para que nos violaran”, la ahora congresista respondió a las acusaciones.

“Tengo un profundo respeto por las víctimas del conflicto armado. Hemos reconocido que la guerra fracturó y dejó varias heridas en muchos hogares colombianos y por eso hemos pedido perdón muchas veces y en diferentes escenarios”, comenzó diciendo Ramírez.

Sin embargo, frente a los señalamientos de Daisy anticipó que “no puedo decir mayor cosa, porque primero, no conozco a Deisy”. Eso sí, aseguró que “durante mis 35 años en las extintas FARC no tenía mando alguno, no fui comandante, sí fui pareja de Manuel Marulanda; eso es de conocimiento público”.

Fue en ese momento que enfatizó en que “jamás cometí este tipo de actos tan lamentables de los que me acusan. (…) me han acusado falsamente sobre estos mismos delitos de los cuales hasta ahora no han podido demostrar nada”.

La congresista, sin embargo, le hizo un llamado a la víctima: “yo pido que Deisy lleve las pruebas que tenga en mi contra, no solo a la JEP sino ante la justicia ordinaria. Estamos aquí para responder ante el país y ante las víctimas por los hechos dolorosos ocurridos en el marco del conflicto”.

No obstante, la excombatiente también cuestionó “que se instrumentalicen a las víctimas con otros fines. Es evidente que a los medios de comunicación y a ciertos periodistas no les importan las víctimas solo para utilizarlas en determinados propósitos. Por ahora, en mi contra, no hay una sola condena ejecutoriada por ningún delito”.