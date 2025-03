Según estudio, ¿cuál es el queso que pueden comer personas con colesterol?

El queso es uno de los alimentos que más grasas saturadas posee y, por eso, es poco recomendable que personas con colesterol, triglicerios y problemas cardiovasculares consuman este derivado. De hecho, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos encontraron en un estudio realizado del 2012 al 2021 que la ingesta de queso no solo causaría problemas al corazón, sino diabetes tipo 2, obsesidad y accidentes cerebrovascular isquémicos.

Y, ahondando más en enfermedades cardiovasculares, es posible que el consumo excesivo de queso genere insuficiencia cardíaca, enfermedad coronario e hipertensión.

No obstante, esto no deja de tener dos caras de la moneda. Por un lado, aunque el queso sea una fuente de grasas no saludables, es, por el otro lado, fuente de vitaminas A, D, B12, B2, antioxidantes y probióticos que ayudan a la salud intestinal.

Ahora, ¿hay opciones para comer queso sin que esto implique comprometer su salud? Aquí se lo contamos.

¿Qué tipo de queso puedo consumir si tengo el colesterol alto?

De acuerdo con la publicación especializada Medical News Today, los quesos bajos en grasa son los que menos tienen colesterol en su composición y, por eso, debería consumirlos. Tal como lo especifica su tabla nutricional, posee en total cinco miligramos en un tamaño de porción.

Si quiere otras opciones más naturales, puede consumir cuatro onzas de queso Cottage bajo en grasa y queso crema Cottage, ya que únicamente contiene 14 y 19 gramos de colesterol, respectivamente.

Lo ideal es que solo comiera esta clase de quesos, debido a que este alimento tiene niveles de colesterol entre los 38 a los 77 miligramos.

¿Qué quesos no debo comer si tengo colesterol alto?

En cuanto a quesos, debe evitar aquellos que sean ultraprocesados como el cheddar, tipo americano o, yendo a los más tradicionales, el queso suizo no es recomendable. Ambos contienen más de 100 miligramos de colesterol y es mejor no incrementar la ingesta a 200 de esta misma cantidad.

Otra recomendación para aquellos que quieren consumir queso es probar los veganos, los cuales están hechos de leche de almedras, nuez, chía o tofu. Incluso, existen alternativas bajas en grasa de queso mozzarela, que es saludable de por sí.

¿Realmente el queso tiene influencia en causar problemas cardiovasculares?

De acuerdo con lo que señalan gran parte de estudios conocidos sobre la relación de la ingesta de quesos y las enfermedades cardiovasculares, es que estos pueden producir complicaciones de salud por el incremento de grasas en el cuerpo.

No obstante, hay otros factores de importancia para presentar problemas cardiacos como un estilo de vida sedentario y no solo se atribuye a la alimentación. En ese sentido, una investigación publicada en la revista científica Nutrición Hospitalaria concluyó que, “el consumo de ningún tipo de producto lácteo se ha asociado de forma consistente con un mayor riesgo de obesidad, DM2 o SM. Asimismo, no existe evidencia epidemiológica suficiente que sugiera que los productos lácteos enteros tengan efectos perjudiciales sobre la obesidad, la DM2 o el SM. Existe evidencia sólida que sugiere que el consumo de productos lácteos, especialmente yogur, independientemente de su contenido en grasa, puede ser una herramienta útil para la prevención de enfermedades crónicas como la obesidad, la DM2 y el SM”. .