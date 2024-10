¿Qué es más saludable, el tequila, el whisky o el ron? Uno regula el azúcar en la sangre

El consumo de bebidas alcohólicas en exceso puede ser perjudicial para la salud, sin embargo, el consumo en menores cantidades puede traer beneficios saludables, aunque suene inverosímil, eso sí, cabe aclarar que esto solo sucede con algunos tragos en específico y su consumo debe ser, nuevamente, moderado.

Aunque ninguna bebida alcohólica es 100% saludable, algunas de estas pueden componerse por antioxidantes que ayudan a prevenir males de colesterol o inclusive, fomentan la circulación de la sangre; en este sentido, algo de veracidad tenían aquellas frases de antaño en las que se mencionaba que: “una copa puede ser clave para la salud”.

El tequila, el whisky y el ron son tres de las bebidas alcohólicas con mayor número de grados de alcohol, por lo que la conclusión prematura sería, sin duda alguna, que estas no traen consigo ningún tipo de beneficio más allá de un claro estado de embriaguez, a pesar de esto, las cosas no son así y estas tres bebidas tienen algunos aportes bastante saludables.

Tequila

En el apartado de calorías, tiene un nivel por debajo en comparación con las otras bebidas ya mencionadas, por otro lado, el agave no subirá los niveles de azúcar en la sangre, esto con base en un estudio presentado por el National Meeting of the Americal Chemical Society (ACS), en dicho estudio también se mencione la capacidad de reducir los niveles de glucosa e impulsa la pérdida de peso.

Esto se recomienda exclusivamente para los casos de ingerir un ‘shot’, pues un consumo excesivo sería nocivo como cualquier otra bebida.

Whisky

Estudios publicados en diarios indican que el consumo de esta bebida disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de que su consumo reduce el riesgo de demencia senil, siendo esta una de las bebidas con mayor consumo por los adultos mayores; otro dato destacable es que al carecer de grasa, carbohidratos y contener poco azúcar, no lleva a subir de peso.

Las bebidas bajas en carbohidratos, como es el caso del whisky, ayudan a regular la sangre, siendo este otro beneficio saludable a destacar del consumo de esta bebida.

Ron

El ron, la bebida en la lista que más se consume entre la juventud por su accesibilidad económica, puede aportar a la prevención de enfermedades cardiovasculares como ataques cardiacos o la alta presión; además, disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.