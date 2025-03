¿Se puede bloquear a alguien en LinkedIn?: así podría evitar que ciertas personas vean su perfil

LinkedIn es la red social más usada por aquellos que están buscando una nueva oportunidad. De hecho, en esta aplicación es posible que usted conecte con directores de reconocidas compañías, reclutadores, trabajadores independientes y, además, se hacen públicas vacantes laborales de diversos países.

Otras de las funciones por las que se reconoce LinkedIn es que usted recibe una notificación de cuántas personas han visitado su perfil, quiénes son esas personas y hace cuánto entraron a su perfil. Esto puede ser molesto para algunos usuarios y por eso prefieren esconder o bloquear a ciertas personas de esta posibilidad.

Si este es su caso, aquí le explicamos el paso a paso para realizar esta acción, según LinkedIn.

¿Cómo bloquear un usuario de LinkedIn?

De acuerdo con las instrucciones de LinkedIn, debe seguir las siguientes instrucciones:

Vaya al perfil de la persona que desea bloquear. Haga clic en el botón “Más” o, en versión de celular, en los tres puntos de la parte derecha del perfil. Seleccione la opción “Denunciar / Bloquear” Confirme esta decisión en “Bloquear usuario”

Tenga en cuenta que si bloquea una cuenta LinkedIn Recruiter (tipo de cuenta premium que permite acceder a conexiones más rápidamente), la plataforma, “se reserva el derecho”, de enviar una notificación de que usted lo ha bloqueado. Y, adicionalmente, no se restablecerán las recomendaciones que esta persona haya dejado en su perfil.

¿Cómo se ven los bloqueados en LinkedIn?

En caso de que quiera confirmar esta acción o deshacerla, solo tiene que ir al icono de su perfil que se encuentra en el inicio de LinkedIn, dar clic en “Configuración y privacidad” Al entrar, estará la sección “Visibilidad” en la parte izquierda y verá la opción de lista de bloqueados en la que accederá a todos los usuarios que no pueden ver su perfil en esta red social.

Dentro de esta misma página, puede realizar un desbloqueo después de 48 horas tras haber hecho esta acción a un usuario en específico. Recuerde que, si supera los dos mil miembros bloqueados, tendrá que pedir ayuda a la red social para que realice la acción.

¿Qué pasa cuando bloqueas a alguien en LinkedIn?

Al igual que en redes sociales como Facebook, Instagram y X (antes Twitter), no podrá encontrar ni entrar al perfil de esta persona, ver sus fotos o publicaciones ilimitadamente, tampoco le saldrá ese usuario como sugerencia. Además, será eliminado de los grupos de los que haga parte con esa persona y no podrán enviarse mensaje de forma mutua.

Sin embargo, los mensajes, los recordatorios y los proyectos serán guardados en el almacenamiento de la red social y, en caso de ser buscado, no será visible en la visualización de perfiles.

También, existe la posibilidad de que usted no bloquee totalmente a la persona, pues puede seleccionar que ese perfil en particular no pueda acceder a revisar su usuario. Para ello, solo debe especificar el tipo de visibilidad que desea tener en las configuraciones de su propia red social.

