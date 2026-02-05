Gmail acabará con dos funciones usadas por millones de usuarios en todo el mundo: ¿De qué se trata? Getty Images / SOPA Images

Para muchas personas en el mundo es habitual utilizar Gmail como una aplicación “todo en uno” en cuanto a servicios de mensajería. Es así como los usuarios suelen con normalidad enlazar sus cuentas de otros proveedores, como Outlook, para que estos correos puedan verse en una misma bandeja de entrada.

Esta situación está a punto de cambiar, de acuerdo con un anuncio de Google, que eliminará las conexiones POP y el servicio Gmailify desde comienzos de 2026.

La noticia tiene a millones de personas que utilizaban estos servicios para aprovechar al máximo todas sus cuentas de correo en un solo lugar preguntándose por alternativas, de las cuales hablaremos a continuación.

¿Para qué sirve Gmailify?

Gmailify es una característica que permite aplicar los filtros de spam, la categorización, búsqueda rápida y demás funciones críticas de Gmail a los correos provenientes de cuentas de terceros como Outlook o Yahoo sin necesidad de migración.

Sin esta función, los correos de cuentas externas pierden todas las funciones adicionales de Gmail, lo cual podría verse reflejado de la siguiente manera:

Pérdida de la organización automática en categorías como “principal”, “social”, “promociones”.

en categorías como “principal”, “social”, “promociones”. Más correo de spam proveniente de las cuentas externas por la falta de filtro.

proveniente de las cuentas externas por la falta de filtro. Notificaciones más lentas o inexistentes para correos externos.

o inexistentes para correos externos. Eliminación de la búsqueda avanzada y búsqueda rápida para correos externos.

¿Cómo funciona la conexión POP en Gmail?

La conexión POP que Google deshabilitará permite a los usuarios recibir correos de proveedores externos en la bandeja de entrada de Gmail.

De esta manera, se eliminará también la función en la versión de escritorio “Consultar correo de otras cuentas”, ampliamente utilizada por personas que no cuentan con suscripción a Google Workspace o empresas que utilizan otros servidores para alojar sus cuentas de correo.

¿Por qué Google está eliminando Gmailify y POP?

Aunque Google no ha proporcionado razones específicas para estas modificaciones, TechRepublic indica que todo apunta a la seguridad.

En ese sentido, el protocolo POP3 es visto como una puerta de entrada para los hackers debido a su antigüedad y a la característica de ocasionalmente transmitir contraseñas en “texto plano”, como destacan expertos citados por el medio.

Cabe destacar que los correos que ya haya recibido antes de 2026 permanecerán en la bandeja de Gmail.

¿Qué alternativas hay para recibir correos de cuentas externas en Gmail?

Google señala que los usuarios cuentan con dos opciones principales para seguir accediendo a los correos de otros proveedores en la bandeja de Gmail: