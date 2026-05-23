ParkiApp: la plataforma colombiana que está revolucionado el servicio de parqueaderos y la movilidad

En las principales ciudades de Colombia y del mundo, encontrar un lugar para estacionar se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para millones de conductores y en uno de los retos que más impacta la movilidad urbana, al contribuir a la congestión vehicular, aumentar los tiempos de desplazamiento y afectar la experiencia diaria de quienes transitan.

Frente a este desafío, ParkiApp, empresa colombiana especializada en soluciones tecnológicas para movilidad y estacionamiento inteligente, creó una plataforma que ha logrado transformar la manera en que las personas se movilizan en las ciudades. Su aplicación ya acompaña a miles de usuarios, ayudándoles a resolver problemas cotidianos relacionados con el estacionamiento y generando nuevos hábitos de movilidad.

“ParkiApp es un asistente que acompaña a las personas en cada trayecto, optimiza su tiempo y contribuye a mejorar su calidad de vida, permitiéndoles acceder a opciones de estacionamiento más seguras y con tarifas más asequibles frente a las de un parqueadero público tradicional.

Las ciudades requieren herramientas inteligentes capaces de responder en tiempo real a las necesidades de los usuarios y a las dinámicas de movilidad; ese es precisamente el propósito que hoy impulsa nuestra apuesta tecnológica” expresó Benjamín Rueda, CEO de la empresa.

La idea detrás de ParkiApp nació de una experiencia personal de su fundador, quien durante muchos minutos recorrió las calles de Bogotá buscando un parqueadero disponible sin éxito, mientras intentaba llegar a tiempo a una reunión importante.

Entre vueltas innecesarias, tiempo perdido y la frustración de no cumplir a tiempo con sus compromisos, identificó un problema que miles de conductores enfrentan a diario. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó convirtiéndose en una oportunidad de innovación y en el origen de una solución tecnológica pensada para transformar la experiencia de movilidad de los conductores colombianos.

Detrás de esta apuesta empresarial está Benjamín Rueda, administrador de Empresas y especialista en Gerencia de Mercadeo de la Pontificia Universidad Javeriana, con una trayectoria enfocada en liderazgo comercial, estrategias de mercadeo masivo, transformación empresarial y desarrollo de equipos de alto rendimiento.

A lo largo de su carrera ha liderado procesos de innovación y crecimiento en sectores B2B y B2C, experiencia que hoy pone al servicio de sus proyectos empresariales: ParkiApp S.A.S., Mango Growth Partners y Sold By Benjamin, una empresa enfocada en capacitación, liderazgo y fortalecimiento comercial.

Una vez que el usuario llegue a su destino, se involucrará en diversas actividades como comer, tomar café, tener reuniones o hacer compras.

En esta fase, Parkiapp habrá establecido previamente alianzas con una variedad de establecimientos, brindando al usuario una experiencia única con acceso a beneficios, descuentos y sorpresas. La integración de Parkiapp con los planes de fidelización de las empresas busca ofrecer una experiencia completa e integral para el usuario.

“Hoy trabajamos en una estrategia basada en inteligencia artificial y analítica de datos que nos permite comprender el comportamiento de los usuarios y construir experiencias cada vez más personalizadas. ParkiApp 2.0 será un modelo orientado a integrar distintos servicios en una sola plataforma, anticiparse a las necesidades futuras de las personas y simplificar la relación entre movilidad, tecnología y ciudad”, expresó Benjamin Rueda, CEO de ParkiApp.