Pilas con los bloqueos en la vía Paipa – Tunja por parte de trabajadores de Sintraelecol

Paipa

David Camargo, secretario de Gobierno de Paipa se refirió al manejo de tráfico que harán en la vía nacional por estas movilizaciones.

“El lunes nos reunimos con los trabajadores quienes nos socializaron que tenían que desarrollar una marcha pacífica el 21 de marzo, con el objetivo de desplazarse desde el parque Jaime Roock hacía la vía nacional y después a las instalaciones de la empresa, donde van a realizar bloqueos por un periodo de 30 minutos y van a levantar y dar vía normal por 10 minutos con el fin de buscar una mesa de concertación y diálogo con el ministro de Hacienda o su delegado, el ministro de Minas o su delegado y la ministra de Ambiente o su delegado con el objetivo de exponer su pliego de peticiones y llegar a un común acuerdo y levantar ese bloqueo intermitente de manera inmediata”.

El secretario le hizo una solicitud a los trabajadores.

“Solicitarle que este bloqueo intermitente se haga la apertura de la vía de manera más continua la apertura de la vía, sin embargo, estamos a la espera de llegar a una concertación, acompañamos con las Comisarías de Familia, Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría haciendo el acompañamiento para que los derechos que tienen estas personas que hacen parte del sindicato sean respetados y puedan desarrollar la marcha pacífica sin ningún problema”.

Inicialmente ellos manifiestan que apenas tengan mesa de concertación y diálogo, levantarían el cierre intermitente que piensan hacer en la vía nacional y si a las 2 de la tarde no tiene ninguna solución por parte de los ministerios, llegarían a dialogar con los líderes nacionales de este sindicato para tomar otra decisión, si a las 2 de la tarde no se le ha dado solución, estaremos dialogando con ellos y poder llegar a una negociación para que no se bloquee nuestra vía nacional y no se afecte nuestra economía ni local ni departamental”.

Dijo el funcionario que los corredores humanitarios de mantendrán.

“El corredor humanitario se va a respetar, es decir, todas las personas que tengan citas médicas y de igual manera los que transportan en ambulancia y en carros fúnebres van a pasar sin ningún problema. Ahora bien, quien venga de turista o de visita a nuestro territorio van a tener el acceso de manera intermitente, es decir, van a bloquear en su inicio. Ellos manifiestan que van a estar en un periodo de 30 minutos bloqueando los cuatro carriles y van a dar paso normal por un periodo de 10 minutos”.

El secretario de Gobierno de Paipa espera mantener los canales de diálogo con los manifestantes.

“Estamos a la espera que en horas de la mañana podamos dialogar con ellos y poder disminuir ese tiempo que no sea de 30, sino ojalá sea de unos 10 - 15 minutos y de igual manera se abra la vía nacional por un periodo igual”.

¿Cómo será el manejo de tráfico?

Según el secretario de Gobierno de Paipa, David Camargo, luego de un consejo de seguridad se acordaron algunas medidas con la policía nacional.

“Mientras se dirijan al parque Jaime Roock a la empresa Gensa vamos a tener un contraflujo. En el sentido Paipa – Tunja, es decir, quienes vienen de Tunja a Paipa vamos a dar vía en los dos sentidos buscando que no se bloquee totalmente la vía. Luego que ellos lleguen al sector de la empresa Gensa se bloqueará por un periodo de 30 minutos en su totalidad y van a dar una apertura por un periodo de 10 minutos”.