Esto responde Gensa a las quejas de los trabajadores de Termopaipa

Tunja

El sindicato de Trabajadores de la energía de Colombia, Sintraelecol está denunciando una profunda problemática operativa y financiera que viene atravesando la termoeléctrica; Termopaipa que es administrada por Gensa S.A., debido a la falta de inversión en mantenimiento lo que compromete su viabilidad y conlleva a su desmantelamiento progresivo de la generación eléctrica en esta parte del país.

Ante estas quejas de los trabajadores, el ingeniero Javier Otero, líder de Planeación de Servicios Técnicos de la Central Termopaipa cuenta cuáles son los planes de expansión de la planta, de reconversión tecnológica y claro, el futuro de los trabajadores y de los productores de carbón.

“Gensa en este momento está adelantando una serie de iniciativas en aras de poder llevar a cabo la transición energética justa que viene promoviendo el gobierno nacional, esta es una tendencia a nivel mundial y que busca descarbonizar plantas de generación que estén contaminando en el ambiente”.

Se refirió a la historia de Termopaipa que tiene una historia de 63 años de funcionamiento.

“La generación principal es con carbón. Gensa viene explorando junto con el equipo técnico de la gerencia de generación, una serie de fuentes o combustibles alternativos que podrían en un eventual momento ir reemplazando paulatinamente el carbón. Estas iniciativas son muy diversas, y lo que estamos haciendo en este momento en unos estadios, digamos iniciales, es revisar estas alternativas, ver si son técnica y económicamente viables para finalmente poder tomar una determinación de qué combustibles podrían en un momento dado reconvertir la generación en la planta de Termopaipa. Adicionalmente a ello se están explorando, otras fuentes de generación como plantas solares, parque eólico, energía geotérmica y unos proyectos que está adelantando con los mineros para implementar paneles solares en las minas de carbón”.

En unos cinco años podrían estar listos estos proyectos.

“Se espera poder realizar entre 5 y 7 años, dependiendo de su viabilidad y, pues esperamos que se puedan ir adelantando paulatinamente. Evidentemente esta situación genera una serie de incertidumbres con relación a si habrá despidos o si la gente tendrá dónde trabajar, pues lo que tenemos que decir a ello es que la transición energética justa tiene un pilar fundamental que es garantizar los puestos de trabajo en esta central termoeléctrica y para eso obviamente venimos trabajando en estos procesos de reconversión que permiten utilizar la misma infraestructura para evitar el desmantelamiento futuro de esta planta, poder seguir utilizándolo los activos de generación haciendo uso de unos combustibles más amigables con el medio ambiente y generando un menor impacto a la zona de influencia de Termopaipa”.

¿Porqué no se han hecho los mantenimientos en los termos?

El ingeniero Javier Otero, líder de Planeación de Servicios Técnicos de la Central Termopaipa le salió al paso a las críticas de los trabajadores ante las demoras en las labores de mantenimiento de la planta.

“Hay algunos inconformismos relacionados con algunos mantenimientos que no se han podido desarrollar en la central debido a que hemos estado 23 meses de manera continua generando energía en razón al Fenómeno del Niño que acabamos de superar, un fenómeno de sequía que llevó a todas las centrales térmicas a respaldar el sistema interconectado durante todo este tiempo. Con ese respaldo, tuvimos que estar generando energía y no pudimos realizar los mantenimientos a tiempo como se tenía previsto para evitar un apagón. Gracias a las acciones de sistema eléctrico y de las plantas, pudimos sacarlo adelante y no tuvimos esa situación de cortes de energía. Esos mantenimientos no se pudieron realizar, con excepción del mantenimiento a la unidad III, que si lo hicimos el año pasado con una inversión cercana a los 6 millones de dólares y tenemos previsto ya los mantenimientos para este año y el siguiente en las unidades II y I”.

¿Porqué están buscando energías alternativas para dejar el carbón?

“Esta es una empresa del Estado es una empresa pública porque maneja recursos del Gobierno y su principal dueño son los ministerios de Hacienda y Minas y tenemos que alinearnos con las políticas actuales y siendo una empresa responsable que entiende las dificultades que implican todos los desafíos a nivel ambiental y a nivel técnico estamos abordando estos asuntos ya desde hace un par de años, no es un tema sencillo porque pues nosotros somos expertos en generar con carbón y no con otras fuentes de energía, así que hemos tenido que acudir a toda una serie de expertos que nos vienen asesorando en estos temas”.

¿Qué va a pasar con los productores de carbón?

“Es claro que el gremio de extracción del carbón aquí en la zona que es quien nos provee el mineral se va a ver principalmente impactado eventualmente a lo largo de los años y para eso, Gensa está acompañando y apoyando al ministerio de Minas para adelantar todos los asuntos relacionados con la posibilidad de liberar, transitar y llevar a cabo en los programas de reconversión laboral y los nuevos mercados que se puedan abordar en relación con la venta de este mineral en otras zonas o en otros mercados. Ese es un asunto que precisamente tendrá que liderar el Gobierno Nacional y Gensa está presta a apoyar en lo que se requiera”.

Aseguró que, “gran parte del carbón que nosotros compramos y que tenemos en stock proviene principalmente de la zona cundiboyascense, pero principalmente de Paipa y de otras zonas aledañas. Nosotros tenemos un patio de carbón que tiene capacidad de almacenamiento de 120.000 toneladas y dependiendo específicamente de la cantidad de generación que se presente, en un año en específico, pues tenemos que aprovisionar el carbón necesario. En un año eventualmente podríamos estar comprando perfectamente 100.000 – 200.000 toneladas de carbón dependiendo de la generación que tengamos como la que tuvimos que hacer el año pasado”.

Recordó el ingeniero de Termopaipa que en los últimos dos años han comprado 48 millones de dólares en carbón para la generación de energía.

En Termopaipa trabajan 194 personas en la operación y mantenimiento de la central y en épocas en donde se para la planta para el mantenimiento ese número sube a 240.

Termopaipa es una de las 23 plantas que genera energía térmica y aporta el 1% de la energía que se requiere para la generación en el sistema interconectado nacional.

Finalmente, el ingeniero Javier Otero, líder de Planeación de Servicios Técnicos de la Central Termopaipa envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, pues “dependiendo del estado de maduración de cada uno de los proyectos, estos irán entrando en un lapso de entre 5 y 7 años, es decir, creemos que para el 2030 ya podemos tener algunas alternativas en funcionamiento. El compromiso de Gensa es seguir evaluando alternativas que nos permitan operar de manera eficiente y eficaz y poder entregar energía al sistema eléctrico cuando se requiera”.