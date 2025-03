En barrio Las Veraneras en Armenia siguen en riesgo varias viviendas, habitantes piden intervención

Armenia

En Armenia, habitantes del barrio donde murió una niña de 3 años de edad por la creciente de una quebrada temen porque otras viviendas están en riesgo de colapso debido al aumento de las lluvias.

Estamos hablando del barrio o asentamiento informal Las Veraneras donde las autoridades cerraron el paso vehicular por esta vía debido al riesgo que representa para varias viviendas, Lilia Molina líder del sector solicitó a la alcaldía que intervenga la zona y saber que va a pasar con las familias que están en mayor riesgo

Lilia Molina, habitante Las Veraneras

Le estamos pidiendo a las autoridades, la alcaldía que nos ayuden como en tener una buena alcantarilla de lado a lado porque recogemos el agua de la avenida de los Quindos y Zuldemaida, entonces se une demasiado nivel de agua sobre la vía y se inundan cuatro casas que quedan como en el centro de todo lo que es la vía y ha sido una problemática aquí en el sector.

Hay tres familias que pues nos habían dicho que les iban a reubicar o no sé si les iban a ayudar a organizar las casas. Tenemos la vía cerrada, porque tenemos esa necesidad de que vengan, revisen la vía, que nos atiendan la problemática realmente de la cañada a las yeguas que deseamos que ojalá nos la ayudaran a canalizar, que las personas que son encargadas en ayudarnos limpiáramos la cañada, le pusiéramos mano, porque no es solamente la problemática de las veraneras, sino de varios barrios, vemos que el invierno ha afectado diferentes viviendas en diferentes barrios.

Así quedo una de las viviendas del barrio Las Veraneras de Armenia luego de la creciente de una quebrada que arrastró una niña de 3 años .Foto: Vanessa Porras Ampliar

Y agregó “hasta el momento el día de la problemática tomaron un censo y habían dicho que les iban a ayudar, no sé si en construcción o en reubicación, pero hasta ahora no se han hecho presente”

Y es más que la casa de donde hubo el accidente donde murió la niña, vi que la están otra vez como reforzando porque pues no sé si las personas es que no tienen dónde vivir, aunque pues ellos son inquilinos, los propios vecinos no los he vuelto a ver, entonces no sé si fue que le dieron permiso de reconstruir, de organizar o simplemente ellos han tomado la decisión de organizar para seguir viviendo ahí.

Y es un riesgo bastante grande porque ya de ahí se pegarían a decir de que sigue la problemática y lo que deseamos es solucionar el problema.

Entonces, necesitamos que pronto vengan, nos ayuden en la canalización de la cañada, en que nos ayuden a sacar las basuras. Nosotros como comunidad estamos dispuestos a meternos y ayudar a sacar todo el reguero que hay dentro de la cañada y que nos manden volquetas para echar todo eso.

Aquí la vía está cerrada, no han vuelto a venir, no viene tránsito, no ha venido policía, no han venido a quienes les pertenece y necesitamos la ruta de transporte público.

Javier Vélez coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de Armenia señaló que “mediante el comunicado 025 del Ideam ya notifican la presencia de la primera temporada de lluvias del año 2025 para esta zona andina, recordemos que va desde mediados del mes de marzo hasta mediados del mes de junio.

Recordemos igualmente que las lluvias que ha tenido el municipio en estos primeros meses del año son ocasionadas por el fenómeno de la niña, que hace presencia de acuerdo a los organismos técnicos hasta el mes de mayo aproximadamente con un 66% eh de probabilidad de acuerdo pues a todo lo la información técnica.

¿Qué nos indica esto?

Que son lluvias por encima de los estándares normales, o sea, que tendremos lluvias en estos próximos días bastante copiosas en el municipio de Armenia.

Vemos los reportes de emergencias que se han dado en el municipio, los deslizamientos son producidos como se ha repetido tantas veces por el mal manejo de agua lluvia, sobre todo en todas estas viviendas subnormales, asentamientos, disponen las aguas lluvias desde los tejados hasta los taludes sin ningún tipo de protección.

Esto lógicamente satura y hace que la tierra ruede muchísimo más fácil y más si están cubiertas de residuos sólidos, de escombros, basuras, como lo que nos está sucediendo en el portal de Pinares, como está sucediendo en muchos sitios del municipio de Armenia, repito, por la mala disposición de residuos sólidos y de agua escorrentía.