Tras hundimiento de Reforma Laboral, MinTrabajo presentará 9 decretos para implementar apartados

Luego de que la Comisión Séptima del Senado archivara el proyecto de Reforma Laboral del Gobierno, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino confirmó que la prioridad del Gobierno ahora será promover la consulta popular e ir implementando apartados de esta reforma vía decreto.

“Pareciera una mala noticia para la sociedad colombiana, para los trabajadores, pero fíjate que no lo va a hacer, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si ellos querían frustrar este propósito democrático de trabajo decente de los colombianos y colombianas, nosotros no nos vamos a paralizar. Tenemos listos nueve decretos reglamentarios que estamos examinando con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que decretaremos en los próximos días”, comenzó señalando el ministro.

Sanguino, sin embargo, no quiso entrar en detalles sobre el contenido o enfoque de estos decretos. Dijo que esperarán a que pase esta revisión en la Casa de Nariño y puedan ser publicados. Lo que sí comentó es que “al mismo tiempo, lo que no es susceptible de ser decretado, lo vamos a llevar a la consulta popular que ha anunciado el presidente. Así que yo le digo a esos ocho senadores mezquinos, enseguecidos, movidos por intereses que no corresponden a los intereses de la mayoría de los colombianos y colombianas, de esos 22 millones que componen la fuerza laboral, que en las urnas nos vemos y que los vamos a derrotar en la consulta popular”.

Sobre este mecanismo de la consulta, reveló el jefe de la cartera laboral que ya se tienen incluso listas algunas de las preguntas que se presentarán a la ciudadanía. “Ya hay preguntas, ya las estamos examinando. No nos quedamos quietos. Esta minoría exigua de ocho senadores no va a evitar un cambio en el país que es imparable”, dijo.

De acuerdo con el también excongresista, el anuncio se dará en los próximos días: “Estamos a la espera de las indicaciones del presidente; yo calculo que eso será prontamente en los próximos días. La gente está indignada y la gente quiere consulta popular. Ojalá que la plenaria del Senado entienda esa voz y ese reclamo de los ciudadanos”.