Se hundió la reforma laboral del Gobierno Petro: reacciones y tensiones del sector político

En la tarde del martes, 18 de marzo de 2025, en la Comisión Séptima del Senado la reforma laboral presentada por el Gobierno Petro se hundió. La noticia se dio luego de que los resultados de la votación saliera victorioso el ‘Si’ con 8 votos y el ‘No’ obtuviera solamente 6 votos.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció al instante de la noticia indicando que “Hubo un festival de falacias. Se mantuvieron desde el inicio en su capricho de hundir la reforma laboral”.

No obstante, afirmó que tras el hundimiento de la reforma laboral, emitirán 9 decretos para implementar apartados de este proyecto. Asimismo, comentó que por el momento no se entrará en detalles de su contenido hasta que no superen la revisión en la Secretaría Jurídica de Presidencia.

Recciones del sector político

Senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez

“Si usted mira el concepto que envió el Ministerio de Hacienda es una total incoherencia. En uno de sus apartes dice que se requiere mayor empleo y en otro dice que no genera una formalización del empleo, la exministra de Trabajo lo dijo, es un total contrasentido”

Senador del Centro Democrático, Alirio Barrera

“No saben ni siquiera de cuánto es el aval fiscal, no lo conocen, y ahora vienen a querer que se les apruebe algo que es a todas luces inconstitucional, ilegal y que perjudica al 90% de las pequeñas y medianas empresas en Colombia”.

Senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade

“No podemos negar que la presión ha sido muy grande, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, pero tenemos la tranquilidad de conciencia de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el país, que hemos tomado la mejor decisión”

Presidente de la CUT, Fabio Arias

El presidente de la CUT, Fabio Arias, reveló en Caracol Radio que tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, las centrales obreras realizarán más marchas este primer semestre del año.

Además, aseguró que estas serán similares a las del estallido social e indicó que los congresistas que votaron para que la reforma sea hundida perderán votos en las próximas elecciones al Congreso.

Heraclito Landinez representante pacto histórico.

“El archivo a la reforma laboral es un golpe a la democracia porque no se permite dar el trámite a la plenaria del senado, pero sobretodo para aquellos trabajadores que todos los días prestan su fuerza humana del país. Es un golpe a la clase obrera colombiana”

Noticia en desarrollo