Paro cívico y manifestaciones del 18M, ¿qué busca el Presidente con la convocatoria?

En Hora20 una mirada a un nuevo llamado a las calles, declaración de día cívico y de movilizaciones en el marco de lo que sería el hundimiento de la Reforma Laboral y el lanzamiento de la consulta popular por las reformas impulsada por el gobierno. El análisis a la legitimidad de la marcha, la legalidad de las acciones, el pulso entre gobierno nacional y mandatarios locales y de lo que se puede esperar mañana en las calles y plazas del país.

Lo que dicen los panelistas

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Nacional, investigador en DeJusticia y columnista, planteó que no hay fundamento legal claro en el día cívico, “es una práctica de todos los presidentes. En general está ligado a victorias futbolísticas, pero que el presidente decrete día cívico, está en sus facultades”. Detalló que lo que no es muy constitucional es decretar día cívico para que le apoyen reformas, “se puede congregar para una celebración común, pero los considerandos son las elecciones del 2022 y el derecho a expresarse; usa la figura para favorecer una movilización”. Sobre las sanciones a quienes no asistan a trabajar, señaló que a nivel de docentes, depende de la naturaleza de establecimientos, “si son públicos, los cubre el día cívico, si son nacionales, creería que no. El argumento del sector privado a decretar día cívico tampoco es válido”.

Detalló que la figura a la que acude el Presidente es una mala herramienta para para impulsar movilizaciones ciudadanas, “no creo que esto sea una actitud dictatorial del Presidente; la consulta está en la Constitución y se puede utilizar cuando hay bloqueo con el Legislativo”. En esa medida, señaló que buscar un arbitraje ciudadano cuando hay conflicto Legislativo y Ejecutivo no es dictatorial, “aunque creo que consulta es inoportuna e inconveniente. Se puede apelar la decisión de la comisión séptima del Senado”.

Paca Zuleta, abogada, profesora universitaria y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, planteó que en el tono del presidente hay un tinte antidemocrático, “que llame a consulta, pues buenísimo, eso no ha tenido éxito en Colombia, pero son un buen mecanismo. Lo antidemocrático es el tono del Presidente y del Ministro del Interior”. Detalló que tenemos personas que boicotean el debate, tanto del lado del gobierno como desde la oposición. En esa medida, también dijo que cada hay una decisión adversa para el gobierno en el Congreso, se habla de fuerzas oscuras y bloqueos, cuando realmente es una práctica común que se hundan proyectos del gobierno en el Legislativo, “no es un bloqueo institucional, este es un problema de mayorías y al perderlas, los debates son más difíciles, toman más tiempo. Me preocupa que resolvieron que perder mayorías es igual a tener bloqueo institucional; eso no es cierto”.

Para Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, elperiódico global, estamos en una situación en la que ambos lados usan mecanismos legales y constitucionales, pero parece que tenemos tensión institucional exacerbada; “pero los dos están en los cauces institucionales. Todos llevan a un deterioro del clima y del debate democrático, cuando usan caminos institucionales. Vemos el debate político que es difícil”.

Resaltó que esta no es la primera vez que se convoca a la calle, “es donde está la fuente de poder del Presidente y es normal. El tono del Presidente tampoco es nuevo, hemos tenido en estos dos años y medio momentos muy fuertes”. Por último, dijo que no se puede olvidar que todo este debate es electoral, que estamos a un año de las elecciones legislativas y con un gobierno que hizo promesas muy altas con poco cumplimiento, “en esa medida la calle no es deseable, pero sí es normal”.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, manifestó que sí hay una propensión a mirar formas y no el fondo, “no sé si los trinos sean lo fundamental o la reacción del Presidente, que no tenía en su agenda llamar a una consulta, pero lo que hace es reaccionar a un hecho político”. Resaltó que si bien se ha avanzado en algunos temas de la agenda de Gobierno, cuando llegaron temas estructurales, se empezó a ver un bloqueo, “en Cámara eso no ha sucedido y hemos tenido resultados importantes con el diálogo y el debate que permitió cambiar los textos de las reformas”. Sin embargo, resaltó que estamos ante un problema político, “varios congresistas han dicho que se ratifican en la decisión de la ponencia de archivo. En comisión de 14, ocho ya lo hicieron vía un texto y lo han ratificado”. Ante ese panorama, dijo que lo que incomoda es un grupo político coordinado que no quiere permitir la discusión, “en Senado no permiten la discusión y eso ha llevado a un grupo a obstruir el ejercicio natural del parlamento”. Además, detalló que es difícil pedirle permiso a la oposición qué táctica utilizar ante un bloqueo, “nosotros, que venimos de una fuerza en el activismo social y la gente, acudimos a un instrumento fundamental como lo es la calle”.