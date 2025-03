Matheus Uribe sobre la ida de Efraín Juárez de Nacional: “Me sentí preocupado, pensé que era por mí”

El mediocampista colombiano Matheus Uribe, actualmente en Atlético Nacional, ha revelado detalles sobre la inesperada salida del técnico mexicano Efraín Juárez del club. En una entrevista reciente, con el Diario As Colombia, Uribe expresó su sorpresa y preocupación por la decisión del entrenador, quien dejó su cargo poco después de la llegada del jugador al equipo ‘verdolaga’.

La salida de Juárez y el impacto en Nacional

Efraín Juárez, quien había logrado tres títulos con Nacional en su breve paso por el club, decidió renunciar tras desacuerdos con la directiva en torno a la planificación del equipo. Según el técnico, la contratación de Uribe fu un punto de quiebre, ya que no fue consultado sobre esta decisión, lo que generó tensiones internas.

Juárez destacó que, aunque reconocía la calidad y jerarquía de Matheus, la falta de comunicación y transparencia en el proceso de fichajes fue determinante para su salida.

Las palabras del medicampista

Por su parte, el volante colombiano manifestó que nunca tuvo la oportunidad de conocer o dialogar con Juárez, pero elogió el trabajo realizado por el técnico durante su tiempo en Nacional. “Me sorprendió porque yo llego a hacer los exámenes médicos y me dijeron que el profe se iba. Yo nunca en mi vida he cruzado con él, ni me he saludado con él y cuando llegué me sentí preocupado porque pensé que era por mí, pero eso es un tráfico de información en la que hay tres versiones, la del uno, la del otro y la verdad”, afirmó el futbolista.

El jugador de Selección también destacó que su intención al llegar al club era aportar al equipo y no imponer nada. "Yo vine a aportar, no vine a imponer nada, soy un peón. Siempre quise hablar con él, y creo que el trabajo que el estaba haciendo era bueno, los comentarios de los compañeros eran que el día a día era espectacular, entonces me interesaba llegar a ese Nacional competitivo, a ese Nacional campeón. Me sorprendió la decisión del profe y no sabemos las razones. Se habla mucho, pero no sabemos lo que pasó. Me quedé con las ganas de hablar con él y ya está. Lo importante es lo más beneficioso para el club”.