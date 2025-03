Efraín Juárez sobre la polémica acción de Sergio Ramos “esas cosas conmigo no van”

El 16 de marzo terminó la jornada 12 de la Liga MX previo al parón por las eliminatorias rumbo al Mundial en 2026, y uno de los últimos juegos fue protagonizado por el triunfo de Monterrey 3-1 sobre Pumas. Por su parte, América ganó su compromiso 3-1 ante Atlas, y le quitó el primer puesto de la tabla de posiciones a Club León de James Rodríguez.

Durante el compromiso entre Pumas, que es el equipo que dirige el anterior entrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez, y Monterrey Rayados, se presentaron dos acciones de juego puntuales, en las que se vio implicado la última gran adquisición de la Liga MX, Sergio Ramos.

En ambas jugadas, el defensor central mereció ver la cartulina roja, sin embargo, fue hasta la segunda infracción que el árbitro decidió expulsarlo. La primera acción fue un codazo que Ramos le propinó a Pablo Bennevendo sin balón, mientras que la segunda, se trató de una patada a Guillermo Martínez cuando este intentó regatearlo.

El director técnico, Efraín Juárez, habló respecto a lo sucedido, y se mostró inconforme con las decisiones del juez del compromiso. Estas fueron sus declaraciones:

“Me da tristeza que ayer mi jugador declara que va a ser un honor jugar contra él y hoy le mete un codazo. He estado en su país, en Sudamérica y no te tratan así. No puedo permitir eso por nuestro futbol y somos todos responsables porque esas cosas son tristes. Debemos ser el ejemplo siempre”.

Esta es la jugada a la cual el profe Juárez hizo referencia:

Ante esa situación que ocurrió en el primer tiempo, el entrenador mexicano declaró:

“El central de ellos tiene que estar fuera al minuto 20, se llame como se llame. Si lo hubiese hecho uno de nuestro país se hubiese ido al minuto 20 y no al 90 para compensar. Es lo que me molesta”, manifestó con relación a la jugada en la que sí fue expulsado.

Esta fue la infracción por la que Sergio Ramos vio la tarjeta roja al minuto 90+2:

Finalmente, el entrenador Efraín Juárez aprovecho para enviar una pulla a todo el equipo de Monterrey Rayados, recordando que Pumas avanzó en la siguiente fase de la Concacaf Champions Cup. Estas fueron sus palabras:

“Ellos lo verán por la tele, nosotros vamos a pelear Conca y la liga. Unos la verán por la tele y nosotros seguimos vivitos y coleando”.

Se espera que el ente organizador tome sanciones contra Sergio Ramos, ante la petición enviada por el equipo, donde exigen que el defensor central, que suma dos goles desde su llegada al fútbol mexicano, asuma las consecuencias de sus actos.

