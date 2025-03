Matheus Uribe habló sobre la madurez de Marino Hinestroza: su consejo pensando en Selección Colombia

Atlético Nacional perdió la oportunidad de ser puntero de la Liga 2025-I, luego de haber empatado 0-0 con Envigado en el Polideportivo Sur. Los dirigidos por Javier Gandolfi no estuvieron en su día y terminaron sufriendo el duelo, a raíz de la expulsión de Juan José Arias.

Con la unidad sumada en territorio antioqueño, Nacional se mantuvo en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 17 unidades y poco a poco se va acercando a la anticipada clasificación a cuadrangulares.

Finalizado el partido, Gandolfi acudió a rueda de prensa junto al mediocampista Matheus Uribe, quien aprovechó el espacio para aconsejar a Marino Hinestroza, recientemente convocado a la Selección Colombia para la doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

Convocados en Nacional

En primera instancia, Matheus señaló que es "gratificante" estar en un plantel con varios convocados a Selección, debido a que sube el nivel del grupo y los llena de confianza de cara a lo que viene.

"Es gratificante estar en un plantel con jugadores seleccionados, eso sube mucho el nivel de la plantilla y todos nosotros, eso demuestra la calidad que hay“, apuntó el experimentado futbolista.

Vale recordar que además de Marino, el seleccionador Néstor Lorenzo citó también al guardameta David Ospina. Con ello, Nacional es el único equipo del país en aportar más de un jugador a la Tricolor para esta jornada de clasificatorias ante Brasil y Paraguay.

Consejo a Hinestroza

Posteriormente, Matheus Uribe se deshizo en elogios hacia Marino Hinestroza, afirmando así que tiene un talento impresionante para jugar. Ahora bien, aclaro que es necesario que el jugador entienda que con el pasar del tiempo madurará y crecerá mucho más.

"A Marino siempre le he dicho que el talento no tiene discusión, lo que tiene que entender él es que cada día va madurando, aprendiendo más. Como he dicho siempre, no necesitamos futbolistas extraordinarios, que los hay en todos lados, Marino con su calidad y con la calidad de persona que es puede ser mucho más“, concluyó.