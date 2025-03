Gobernador de Risaralda y alcaldes de Pereira y Dosquebradas, no se acogieron al día cívico

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció que no se acoge al llamado de día cívico y que la entidad prestará sus servicios de manera normal al público, afirmó que a través de un puesto de mando unificado, garantizarán seguridad y estarán pendientes de las marchas que se desarrollen en el departamento.

“Desde la Administración Departamental de Risaralda continuaremos con normalidad este martes 18 de marzo e instalaremos un Puesto de Mando Unificado para garantizar la libre protesta o manifestación de los ciudadanos en nuestro territorio”, declaró el mandatario.

Por su parte, la Alcaldía de Pereira tampoco se acoge al día cívico, habrá jornada laboral normal por parte de los funcionarios públicos. En torno a la seguridad, las autoridades municipales y la fuerza pública garantizarán el derecho a la manifestación. Jorge Mario Trejos, secretario de gobierno de Pereira.

“Tenemos un dispositivo especial de seguridad para esta jornada con la Policía Nacional, contamos con los gestores de la Secretaría de Gobierno que estarán acompañando y garantizando el libre desarrollo de la marcha. Estaremos muy atentos a las decisiones que se vayan tomando antes, durante y después de la manifestación”, afirmó Trejos.

De otro lado, el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, confirmó que su administración no se acogerá al día cívico y se prestará el servicio a la ciudadanía de manera normal; sin embargo, dio libertad a los funcionarios públicos que quieran participar de la marcha, para que lo hagan sin problemas.

“Le doy libertad a los funcionarios que quieran hacer parte de esa marcha, no puedo negar a las personas que quieran participar libremente de la protesta que pide la presidencia, pero no me acojo al día cívico que se propone desde el Gobierno Nacional”, señaló el mandatario municipal.

Finalmente, se pide a los manifestantes buen comportamiento y respeto para quienes no participen de la marcha, pues hoy habrá jornada laboral y académica normal en todo el territorio risaraldense.

