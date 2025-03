James Rodríguez reveló el “encontrón” que tuvo con un entrenador del Real Madrid

El paso de James Rodríguez por el Real Madrid se podría dividir en lo buena que fue su primera temporada y en la zozobra de sumar o no minutos en las tres restantes. En 125 partidos disputados en total, contribuyó directamente en 61 goles, con 37 anotaciones y 42 asistencias.

Con el entrenador que más partidos disputó en el conjunto merengue fue con Zinedine Zidane (68), partiendo de que el francés tuvo una larga estadía en el club e incluso regresó para concluir la temporada 2018-2019. Si bien mucho se especuló sobre la supuesta mala relación que tenían con James, el colombiano volvió a referirse al que fue su ídolo de infancia.

“Zidane siempre ha sido mi ídolo. A veces se ponía a entrenar en un entrenamiento y tenía más calidad que todos nosotros. Cuando llegó Zidane se generó mucho morbo en la prensa”, inició diciendo James sobre el francés en la entrevista que le hizo el periodista Edu Aguirre recientemente.

“Yo con él tampoco es que me haya peleado, solo que encontró un equipo que le funcionó y yo no estaba ahí. Sí jugué con él, jugué toda la liga y entré en Champions, solo que para los partidos claves tenía su equipo y ya está. Es respetable”, agregó.

James y el encontrón que reveló

Rafa Benítez llegó al Real Madrid para reemplazar a Carlo Ancelotti a mediados de 2015, pero su paso por el equipo español duró poco menos de seis meses. Con este técnico, James disputó 11 partidos (de los 25 que dirigió Benítez) y tras uno de esos juegos, el colombiano reveló un encontrón que tuvo con su entonces técnico.

“Creo que los dos primeros partidos de él, no me ponía, luego sí me puso, pero luego hemos tenido un encontrón, un pique, pero fue muy mínimo: porque salí de un juego. Estaba jugando bien, un cambio, y el Bernabéu lo pitó un poco por el cambio, hice unos gestos y se la jugó en contra, él pensó que yo le había tirado la gente encima, pero no”, contó James.

Benítez salió del Madrid en enero de 2016 y llegó Zinedine Zidane en su reemplazo. El fútbol llevó a que en el Everton, el colombiano y el español se reencontraran en el 2020. No obstante, James en su momento contó que el técnico, desde el primer día que llegó al club, le pidió que se fuera y que no iba a contar con él, por lo que terminó yéndose a Al-Rayyan de Catar.