James Rodríguez, explosivo sobre final de la Copa América ante Argentina: “El árbitro influyó mucho”

James Rodríguez y Rodrigo De Paul en Colombia vs Argentina.

La Selección Colombia se prepara para una nueva fecha de Eliminatorias. El equipo ya se encuentra pensando en Brasil y Paraguay para seguir consolidándose en camino al Mundial 2026.

Ahora bien, uno de los golpes más duros que ha recibido el proceso Néstor Lorenzo, es el de haber perdido la Copa América ante la Selección Argentina.

Por eso mismo, el capitán de la ‘tricolor’, James Rodríguez, hizo sus declaraciones recientemente, meses después de la final perdida.

¿Por qué Colombia no ganó la Copa América, según James?

El colombiano, a través del programa ‘Los amigos de Edu’ mencionó que estuvieron a nada de ganar su segundo título continental. “Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, queríamos la Copa, estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones”, recalcó el mediocampista.

Además de lo anterior, añadió: “El árbitro influyó mucho, no nos han pitado penaltis, creo que uno o dos, para mí, uno claro (...) obviamente esas no son excusas, no podemos decir que no hemos ganado por eso, llegamos en un gran momento a eso, hemos hecho una buena final, nos han metido el gol faltando tres minutos para los penaltis y ellos han ganado todo, han sido una selección que merecía ganar”.

Ahora a ganar a Brasil

Después de no haber ganado dicho título, y de haber cerrado de mala forma el año con la selección, no le queda más a los dirigidos por Lorenzo que salir vivos de territorio hostil en Brasil. Pues la selección nunca ha ganado en ese campo.

Luego de ese encuentro, James y compañía jugarán ante uno de sus clásicos rivales de Eliminatorias, Paraguay, y buscarán hacerse fuertes en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El cotejo ante los brasileños se jugará el jueves 20 de marzo a las 7:45 p.m. Mientras que contra los ‘rojiblancos’ el árbitro usará su silbato a las 7:00 p.m., el martes 25 del mismo mes.

