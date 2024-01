Video: Sergio Ramos estalla contra un aficionado del Sevilla en medio de una entrevista

El ambiente en el Sevilla está que arde. Los dirigidos por Quique Sánchez Flores cayeron este jueves 4 de enero por 0-2 en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Athletic Club, resultado que los mantiene en la parte baja del campeonato, al borde de la zona del descenso.

Mikel Vesga se encargó de abrir la cuenta para el elenco visitante sobre la media hora de partido y Aitor Paredes sentenció la historia a los 76 minutos. Con lo anterior, el conjunto andaluz sumó su quinta derrota en sus últimas seis salidas, sin contar la tempranera eliminación en Champions League.

Como es lógico, la afición se encuentra absolutamente dolida ante un equipo que viene de ser campeón de la Europa League. El desespero es tal que tras la derrota frente al Athletic, un enojado hincha protagonizó un tenso momento con Sergio Ramos, capitán y referente de la institución.

Y es que mientras el zaguero central daba su comentario post-partido, el mencionado aficionado comenzó a increparlo, algo que infortunadamente se ha normalizado en el fútbol actual. Pues bien, Ramos, lejos de ignorar la situación, pausó la entrevista y le respondió.

“Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Un poco de respeto a la gente que está escuchando y al escudo. ¡Cállate ya, anda!... Lo que hay que aguantar encima”, gritó el exjugador del Real Madrid y el PSG. Véalo acá:

"¡TEN UN POCO DE RESPETO! ¡RESPETA A LA GENTE!”



¡Qué enfado de Sergio Ramos!#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/n0T2aRNBEa — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2024

Concluida la situación, el jugador de 37 años expresó respecto al partido: “Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra”.

Sevilla ocupa la decimoséptima casilla de LaLiga con tan solo 16 unidades, a tan solo una del primer puesto de descenso, gracias a tres victorias, siete empates y nueve derrotas. En condición de local no gana desde el 26 de septiembre, es decir más de tres meses.