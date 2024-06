Sergio Ramos no seguirá en el Sevilla: ¿cuál será su próximo destino?

Sergio Ramos. (Photo By Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

El defensor central español de 38 años, Sergio Ramos, le comunicó al Sevilla que no continuará la temporada que viene en el conjunto andaluz. Ramos, que debutó como profesional en el club, regresó al equipo procedente del Paris Sanit Germain y tras haber jugado en su vuelta 37 partidos, con un total de 3.301 minutos y haber anotado 7 goles en todas las competencias, se confirmó que no continuará la próxima temporada.

El defensor español goza de una gran carrera, fue muchos años capitán de la Selección de España, logró integrar una de las mejores generaciones del equipo español, levantó una Eurocopa y la Copa del Mundo de 2010, primera y única hasta el momento de ‘la roja’. Un gran paso por el Real Madrid, en el que militó dieciséis temporadas, es ídolo y una de las mayores leyendas de los Merengues en los últimos años; su último club había sido el París Saint Germain, en el que jugó dos años y ganó 4 títulos.

Su paso por el Sevilla no fue el esperado, el equipo no logró hacer una gran campaña, terminó fuera de puestos europeos e incluso en gran parte de la temporada estuvo peleando el descenso. Motivo por el cual Ramos no pudo destacar mucho y se produjo su salida tempranera del equipo, tan solo habiendo disputado 37 juegos.

El Sevilla, mediante un corto comunicado, dio la noticia y despidió al futbolista: “El Sevilla FC quiere agradecer el compromiso, el liderazgo y la máxima entrega que Sergio Ramos ha demostrado en esta campaña, deseándole la mejor de las suertes en su próximo reto profesional”.

Además, el club informó que Sergio Ramos se despedirá públicamente el próximo martes 18 de junio a las 7:00 de la mañana (hora colombiana) en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, acompañado del presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. Habrá ingreso para los aficionados que quieran acompañar a leyenda española.

¿Dónde jugará Sergio Ramos tras su salida de Sevilla?

A pesar de la larga edad del defensor andaluz, aun cuenta con varias ofertas de varios equipos del mundo, se habla mucho de su posible llegada a la MLS. El Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez sería uno de los interesados en contar con Ramos, a este se suma LA Galaxy que había estado tras sus pasos desde varios años atrás. Del mismo modo se habla de equipo del medio oriente interesado, más puntualmente en Arabia Saudí. Se espera el anuncio oficial sobre cuál será su próximo destino para la siguiente temporada.