Imperdible segunda carrera de David Alonso en Moto2: fecha, hora y cómo ver EN VIVO al colombiano

Este viernes 14 de marzo se llevaron a cabo las prácticas del Gran Premio de la República Argentina de Moto 2 en el circuito Termas de Río Hondo. La gran sensación volvió a ser el español Manuel González, quien logró el mejor tiempo del día con 1:41.713.

González no lo tuvo fácil, pues su compatriota Alonso López (Boscoscuro) había establecido un nuevo récord absoluto antes de caerse en la curva tres al rodar en 1:41.873, pero él fue capaz de ‘arañar’ algo más de una décima para establecer una nueva marca absoluta.

En el caso de David Alonso, dio un salto respecto a la cita inaugural en Tailandia. El piloto del CFMoto Aspar Team se acercó al top 10 en la sesión de la mañana y por la tarde mejoró sus registros, quedándose a tres décimas del pase directo a Q2, en el puesto 19. Su compañero, el español Daniel Holgado, terminó la práctica en el puesto 14 con un tiempo de 1:42.691.

David Alonso tras su debut en Moto2: “Ha sido la segunda carrera más dura de mi vida”

“Este circuito es muy diferente con la Moto2, es más divertido y el estilo es totalmente contrario a Tailandia, casi todas las curvas son de girar con gas. Me estoy concentrando en la frenada y en hacerlo de una forma que me salga natural. Ha sido un buen día, más sólido que el viernes de Tailandia, aunque todavía nos falta. Hay que ver la forma de bajar un poco más al final para encontrar el camino mañana”.

MotoGP Ampliar

Fecha, hora y cómo seguir la carrera

Este sábado 15 de marzo habrá una nueva sesión de prácticas desde las 6:25 a.m.. Posteriormente, tendrá lugar la clasificación entre las 10:45 a.m. y las 11:10 a.m., donde se establecerá el orden de salida en la carrera.

La carrera está prevista para que se corra el domingo 16 de marzo a las 10:15 a.m., con la transmisión de ESPN y Disney +.