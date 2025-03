David Alonso tras su debut en Moto2: “Ha sido la segunda carrera más dura de mi vida”

Luego de coronarse campeón del Moto3 en el 2024, David Alonso se mide a un nuevo desafío, la categoría intermedia del MotoGP. El corredor del Aspar Team se estrenó en el Moto2 en el circuito inaugural de la temporada en el Chang International Circuit de Tailandia. Su clasificación no fue la mejor, sin embargo, posterior a la carrera, el colombiano habló sobre la experiencia.

El colombiano quedó tranquilo con su posición en esta primera parada, más allá de las dificultades que se le presentaron durante la competencia. Sin duda fue de menos a más durante la carrera y supo sobrepasar a sus rivales en las últimas vueltas.

David Alonso y sus impresiones de la carrera

“Después de Misano 2021, ha sido la segunda carrera más dura de mi vida. Lo más positivo es que al final, en las últimas cinco vueltas, he conseguido entender algo, he conseguido disfrutar encima de la moto y acabar con otra sensación. Al principio no veía la manera de poder seguir a los de delante o de poder adelantar. Me ha costado mucho en términos de pilotaje, pero también mentalmente”, manifestó en los medios.

Finalmente, terminó agregando: “Lo bueno es que he completado la carrera y he comprobado cómo me sentía. Ahora, las dos o tres cosas que he absorbido en las últimas vueltas las tengo que trasladar a los entrenamientos de casa y a la siguiente carrera en Argentina para crecer y al menos hacer una carrera competitiva dentro del nivel en el que estoy ahora”.

Próximo reto para David Alonso en el Moto2

El motociclista nacido en Colombia regresará a correr el domingo 16 de marzo cuando se dispute el Gran Premio de Argentina en el Autódromo Termas de Río Hondo. Será el único circuito que se lleve a cabo durante el calendario en Sudamérica.