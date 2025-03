El colombiano David Alonso se estrenó en Moto2: así le fue en el Gran Premio de Tailandia

El ansiado debut del colombiano David Alonso en Moto2 se produjo este fin de semana con el Gran Premio de Tailandia. Luego de una pretemporada de siete días de familiarización con el peso y las características de la moto, el joven de 18 años salió a la pista en la clasificación, donde terminó en el puesto 25 y poco más mejoró el resultado en la carrera.

Alonso acabó en el puesto 21 luego de remontar algunas posiciones sobre el final de la carrera. Tuvo una competición complicada, en la que altas temperaturas pusieron a prueba a los pilotos tanto física como mentalmente y se enfocó en encontrar un pilotaje cómodo en su primera carrera en la categoría.

Alonso y la segunda carrera más dura de su vida

“Después de Misano 2021, ha sido la segunda carrera más dura de mi vida. Lo más positivo es que al final, en las últimas cinco vueltas, he conseguido entender algo, he conseguido disfrutar encima de la moto y acabar con otra sensación. Al principio no veía la manera de poder seguir a los de delante o de poder adelantar. Me ha costado mucho en términos de pilotaje, pero también mentalmente. Lo bueno es que he completado la carrera y he comprobado cómo me sentía”.

Manuel González, el primer ganador de Moto2 2025

El español Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), venció con autoridad el Gran Premio de Tailandia de Moto2, que lideró desde el mismo momento en que se apagó el semáforo rojo en el circuito ‘Chang Internacional’ de Buriram, por delante del español Arón canet (Kalex) y del brasileño Diogo Moreira (Kalex).

‘Manugas’ González, autor de la ‘pole position’ y nuevo récord del circuito para la categoría intermedia, no salió demasiado bien y al apagarse el semáforo rojo le superó el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con el australiano Senna Agius por detrás de ellos y el español Izan Guevara (Boscoscuro) recuperando seis posiciones desde el décimo puesto que ocupó en la formación de salida.

¿Cuándo es la próxima carrera?

David Alonso volverá a la competencia el fin de semana del 15 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Argentina en el Autódromo Termas de Río Hondo.