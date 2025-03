Con “Guardianes de la Quebrada” buscan restaurar el ecosistema de la quebrada Mal Paso en Armenia

ARMENIA

“Guardianes de la quebrada” es la iniciativa interinstitucional de Comfenalco Quindío, la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia y EDEQ Grupo EPM con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ que busca restaurar el ecosistema alrededor de la quebrada Mal Paso, ubicada en la vía Armenia - La Tebaida.

Con la siembra de 2.624 árboles nativos en predios estratégicos en el marco del programa Armonía Electro vegetal de EDEQ. Con la asignación de más de 3.700 metros cuadrados dentro del Complejo Turístico y Deportivo de Soledén de Comfenalco, Quindío, área que conecta con el predio de la Universidad La Gran Colombia Armenia, se protege la quebrada y los nacimientos aledaños.

Mejorar el hábitat en la quebrada Mal Paso

contribuye a mejorar el hábitat de más de 112 especies de aves, 9 especies de mamíferos medianos y más de 450 especies de árboles, arbustos y plantas, al mismo tiempo que se crean hábitats para especies locales de flora y fauna con corredores biológicos funcionales. Especies priorizadas para su protección La tortuga pímpano (Chelydra serpentina) y la nutria de río (Lontra longicaudis) son especies que habitan este ecosistema que “Guardianes de la Quebrada” busca proteger y que han sido categorizadas por la autoridad ambiental como especies amenazadas.

Representantes de Edeq, Comfenalco, Universidad La Gran Colombia, Armenia y la CRQ. Foto: Cortesía Comfenalco, Quindío Ampliar

José Fernando Montes, director de Comfenalco

Lo que estamos haciendo y propendiendo con este con este proyecto de guardianes de la quebrada, obviamente es contribuir de estas 54 quebradas que hoy tiene la región, por lo menos con la que a nosotros nos corresponde poder contribuir al mantenimiento de los ecosistemas y continuar trabajando en el desarrollo sostenible, en la sostenibilidad ambiental donde confiere a tu ya eso hace cerca de 6 años.

¿Cómo va a ser la continuidad del proyecto?

Nosotros tenemos aquí en el parque tenemos todo de hecho , nosotros ya iniciamos el mantenimiento.

Ustedes encontraron que el nivel de la quebrada está un poco bajo, pero es porque ya estamos sacando el lodo de la misma, estamos haciendo ya el mantenimiento lo empezamos ya hace varios días en frente con la Universidad de la Gran Colombia y con todos nuestros colaboradores del parque

Fabio Alberto Salazar, gerente de la Edeq

Nos da mucha alegría este proyecto porque es un proyecto de recuperación ambiental en el departamento de Quindío este es un proyecto muy bello que es recuperar un área de la quebrada Mal Paso en un lugar hermosísimo del departamento del Quindío, hemos logrado contar un proyecto para recuperar la biofauna, ya tenemos aves nuevas que no había hace mucho tiempo acá en la zona, tortugas, nutrias y una cantidad de animales, loros que no veíamos hace mucho rato y que espera que sea un ejemplo para el departamento,

Manuel López, vocero Universidad La Gran Colombia seccional Armenia

La gran característica de esta iniciativa es que todos los cambios que se han hecho en el Quindío han sido por motivos monetarios, económicos. Toda la gente ha cambiado, ha sembrado tabaco por motivos económicos, cacao, café.

Esta iniciativa tiene una característica y es que, con Comfenalco, la Universidad Gran Colombia, la Edeq no tiene ningún motivo económico. Queremos conservar el medio ambiente, queremos darle un regalo a la ciudad y al departamento. Por eso estamos reduciendo espacio en nuestro terreno para que se siembren árboles nativos y para proteger la naturaleza.

Aquí no hay ninguna no hay nada económico en esto, no esperamos ningún rédito económico, simplemente un rédito y esa es una característica fundamental de esta de este programa

Camila Lugo Robledo, profesional ambiental de la EDEQ

Contarles que todo parte de un reconocimiento de una problemática ambiental, que básicamente radica en la fragmentación del paisaje, con el tiempo obviamente los árboles se van perdiendo, se van presentando talas, se van presentando digamos como como pérdida de este material vegetal que hace que las especies que habitan acá como por ejemplo la nuez de río la tortuga pímpano, pues digamos se vayan yendo.

Lo que buscamos con este proyecto pues la quebrada Malpaso, con la siembra de los más de 2600 árboles que pues tenemos aquí en el Parque Soledén y en la Universidad de Gran Colombia, es básicamente volver a generar ese ecosistema de referencia para esas especies, para que vuelvan, para que tengan, digamos, una calidad de vida nuevamente pues en este lugar y también buscar conectar esos bosques que se han fragmentado

“Guardianes de la Quebrada” se plantea como un aula viva de aprendizaje. En este espacio reforestado, los visitantes, estudiantes, grupos de adultos mayores y turistas pueden interactuar con la naturaleza de forma directa, aprendiendo sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la importancia de conservarlos.