Israel García, un adulto mayor de 79 años, fue rescatado en una operación conjunta entre los comandos Copes y el Gaula de la Policía en una zona rural del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Su secuestro ocurrió el pasado 20 de diciembre en el corregimiento de Santa Elena, municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Regional número 4 de Policía, explicó que Israel García estaba en manos de la estructura Dagoberto Ramos, una disidencia de las Farc. Tras labores de inteligencia, las autoridades lograron ubicarlo encadenado de pies y manos en una vivienda.

“La operación fue aérea, lo que nos permitió acceder rápidamente a esta zona rural y garantizar su rescate sano y salvo,” señaló el general Oviedo. Durante el operativo, los dos hombres que lo custodiaban huyeron al percatarse de la presencia de los uniformados. El adulto mayor fue encontrado solo, encerrado en una habitación.

Israel García expresó su gratitud al reencontrarse con su familia. “Cuando vi a la Policía, sentí tranquilidad. Ese día llegaron seis hombres a la finca, se llevaron la camioneta y me trasladaron a la montaña. Fueron 82 días difíciles, pero traté de portarme bien para que no me hicieran daño,” relató emocionado.

Rescatan en el Cauca a adulto mayor secuestrado en el Valle por disidencias de las Farc Ampliar

Por su parte, la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, destacó que la operación se llevó a cabo gracias a la información proporcionada por una fuente humana confiable. “La vivienda estaba en condiciones precarias. Fue una operación limpia que garantizó la seguridad del señor Israel,” detalló.

Finalmente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que se entregará la recompensa prometida por la información que permitió el rescate.