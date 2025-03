Comerciante hallado muerto y atado de manos y pies en el oriente de Cali

Noé Díaz Prada, un adulto mayor de 75 años, fue encontrado sin vida en un local comercial dedicado a la venta de láminas, pinturas y vitrinas, ubicado en la transversal 29 con calle 27C, en el barrio Saavedra Galindo, al oriente de Cali. La víctima estaba atada de manos y pies, con un trapo en la boca

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, ya que el cuerpo no presenta heridas de arma de fuego ni arma blanca, pero detectaron irregularidades en las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

“Aparentemente no tenía signos visibles de violencia, pero fue hallado en estas circunstancias. Hasta el momento se ha constatado que las grabaciones del sistema de vigilancia interno no están, por lo que se revisarán las cámaras de seguridad del área externa. Por ahora, se descarta hurto”, dijo el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

A este hecho se suma al reciente asesinato de un policía en el barrio Bochalema, al sur de Cali. Eduardo Sierra Novoa, de 41 años, quien llevaba 19 años al servicio de la institución, fue asesinado mientras se encontraba de descanso.