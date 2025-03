En Bogotá la autopista norte y la carrera séptima amanecieron cerradas

Las lluvias en Bogotá no paran y producto de ellas se han presentado emergencias que las autoridades han tenido que atender y que han puesto en problemas a más de un conductor. Las principales situaciones atendidas ocurren en la autopista Norte y en la carrera séptima después de la calle 245.

Estas son las emergencias en el norte de Bogotá:

La primera situación con la que amaneció Bogotá durante la madrugada del miércoles 12 de marzo se presentó en la autopista norte entre las calles 215 y 222, en donde las lluvias provocaron inundaciones en sentido sur norte. La vía fue cerrada mientras se atiende lo ocurrido y las autoridad sugieren hacer el retorno en el sector de Bima y si es posible no transitar por la zona, por lo que sugieren tomar la carrera séptima desde la 193 y bajar a la autopista en la 245.

#BOGOTÁ A esta hora las autoridades realizan paso controlado de vehículos de carga pesada en la autopista norte con calle 232, sentido Norte - Sur.



La segunda situación se presenta en la carrera séptima después de la calle 245, en donde se cayó un poste y provocó allí el cierre de la via hacia el norte. La sugerencia de las autoridades es tomar la carrera séptima hasta la calle 245 y tomar esa via hacia la autopista para seguir al norte.

Desde la secretaria de movilidad están haciendo un llamado a la calma y sugieren que de no ser estrictamente necesario, se evite tomar las vías al norte o sacar el vehículo particular.