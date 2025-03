Mintrabajo confirma que no retirarán proyectos de reformas: “agotaremos hasta la última instancia”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó su preocupación por la posible caída de la reforma laboral, señalando que el país ha demandado históricamente estos cambios. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Sanguino calificó como “desafortunado” que se impida el debate sobre una reforma clave para los trabajadores y el desarrollo económico. El ministro destacó la necesidad de avanzar en una legislación que garantice mejores condiciones laborales y mayor estabilidad para los empleados en Colombia.

“A mi me extraña, yo lamento que un grupo de congresistas que me inspiran respeto hayan terminado liderados por una persona más bien gris y oscura como el Senador Miguel Ángel Pinto, que logró que le firmaran una ponencia de archivo, tal como lo hizo con la reforma a la salud, con esa misma mayoría”, dijo el ministro.

El director de la cartera destacó que muchos se negaron a firmar esa ponencia, en su mayoría del Pacto Histórico, e incluso una ponencia alternativa. Pero dijo que se les negó a los colombianos que haya un debate de la reforma tras casi 12 audiencias públicas que se realizaron en la antesala del debate.

“Luego de que varias congresistas nos prometieron que no iban a firmar la ponencia de archivo, la firmaron. No sabemos qué hay detrás de todo esto. Lo desafortunado es que le ponen una mordaza a una reforma que es necesaria para el país. La vienen reclamando hace muchas décadas”, dijo Sanguino.

La alternativa de una consulta popular

El ministro del trabajo dijo que la opción que ve el gobierno sobre la mesa es la Consulta Popular, en vista de que el Legislativo no quiso aprobar la reforma. Pero asegura que no se han rendido en lograrlo por las vías del Congreso. “No retiramos los proyectos, estamos a la espera de que haya una reflexión".

“Es constitucional acudir a la consulta popular. Quisiéramos que no fuera así, si no nos dejan otra alternativa para evitar otro estallido social del país, es importante que el clamor de la gente se aprobado en la reforma laboral”, dijo Sanguino

Sanguino reiteró que no está en contra del debate ni de las posiciones distintas a las reformas del gobierno, pero considera que el mismo grupo de congresistas se dedique vez tras vez a tumbar todas las reformas del gobierno que llegan a la Comisión VII del Senado.

“No me parece que un bloque de senadores niegue en reiteradas ocasiones las reformas que necesita el país. Es una actitud obtusa y saboteadora y absolutamente irracional que no se compadece con el papel de un Congreso”, dijo.

Así mismo, dijo que el gobierno ya prepara varios decretos para reglamentar algunos apartados de la reforma, debido a su estancamiento en el legislativo. “Estamos precisamente desde ayer preparando un paquete de decretos reglamentarios que vienen con algunos asuntos enmarados en la reforma laboral. Los vamos a expedir en los próximos días”.

¿Qué decir a las críticas en contra de la reforma?

En su momento, la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que el objetivo de la reforma laboral, no era “generar empleo”. Esta ha sido un argumento puesto sobre la mesa por los congresistas para no darle debate al texto presentado por el gobierno nacional.

Frene a esto, Sanguino dijo que Ramírez tenía razón, ya que la política económica del gobierno es responsable de la generación de empleo de los colombianoal igual que el aparato productivo nacional.

“Estamos es buscando condiciones mínimas frente a contratos laborales, prestaciones, jornadas laborales, recargos adicionales, la reducción de la informalidad y la igualdad. Esa es la misión y objeto de nuestra legislación laboral”, continuó el ministro.

¿Qué pasará con las otras reformas?

El ministro Sanguino dijo que las otras reformas también deben seguir un buen curso para cumplirle a los colombianos con lo prometido en campaña. No se refirió a la reforma a la salud, pero frente a la reforma pensional, ya aprobada por el Congreso, dijo que ya se encuentra caminando para ser implementada.

“La reforma pensional ya fue aprobada, y examinada ahora por la Corte Constitucional. Ya la estamos reglamentando mediante decretos, 50.000 ciudadanos se han pasado a Colpensiones y lo propio en sentido contrario. Hay inversiones que han hecho las ACCAI y Colpensiones. Por fortuna está en proceso de implementación”, dijo Sanguino.