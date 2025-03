Petro asegura que embargo de cuentas del Gobierno: “Es una acción política del uribismo”

Colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de embargar cuentas del Gobierno nacional debido a millonarias deudas pendientes.

En medio del Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que esta medida responde a una estrategia política impulsada por la oposición.

“EPM, que es una empresa pública a la cual la Nación la ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. No solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política. No va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente también criticó que se pase por alto la función constitucional del Ejecutivo en la vigilancia de los servicios públicos y advirtió que no permitirá que esta situación se mantenga.

“El presidente tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente por política y sectarismo político”, agregó.

Ante esta situación, Petro le solicitó al Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que tome las medidas correspondientes para enfrentar la decisión de EPM. “Ministro de Minas y de Energía, hay que tomarlas, punto. Entonces, debe actuar de inmediato”, enfatizó el mandatario.