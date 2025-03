“El alcalde es guardián de la tranquilidad en Bogotá”: Petro tras vandalización a estatua de Galán

Colombia

Luego de que un grupo de mujeres encapuchadas prendiera fuego a la estatua de Luis Carlos Galán, localizada en la entrada del Concejo de Bogotá, el hijo mayor del excandidato a la Presidencia, Juan Manuel Galán, pidió un pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro sobre estos desmanes: “¿cuál es su reacción frente a este acto?”.

Al respecto, el jefe de Estado le respondió al director del Nuevo Liberalismo: “Juan Manuel, no me gusta lo que pasa en el Día de la Mujer en contra del homenaje a un hombre que fue un líder muy importante del país y que sus ideas no fueron escuchadas ni seguidas en Colombia”.

Petro consideró que es “importante que haya muchos homenajes a las mujeres que también hacen la historia del país”, también aseveró que “la mafia se apoderó del poder”. Sin embargo, le ‘recordó’ a Galán “que el guardián de la tranquilidad pública en Bogotá es su propio hermano, el alcalde Bogotá (Carlos Fernando Galán)”.

Sobre estos hechos, el mandatario de la capital le solicitó a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía General “priorizar el caso para que se identifique a las responsables de la destrucción de bienes públicos y privados”. Consideró Galán que “tenemos que unirnos en un principio fundamental: destruir bienes públicos es atentar contra la ciudad, es atentar contra todos”.