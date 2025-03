América: atención a sus posibles rivales en fase de grupos de Copa Sudamericana

¡Todo listo para la Copa Sudamericana 2025! Desde el pasado martes 4 de marzo se estuvieron disputando los partidos preliminares para determinar a los clasificados a fase de grupos. En este lote, de cuatro colombianos avanzaron dos a esta nueva fase.

El primero en conseguir su tiquete a la próxima ronda fue Once Caldas, que venció por la mínima diferencia (1-0) a Millonarios en el Palogrande de Manizales. La única anotación del partido llegó por cuenta de Michael Barrios al minuto 80.

Posteriormente, el turno fue para el América de Cali, que dio la sorpresa tras vencer al Junior en el Metropolitano de Barranquilla. Aunque en tiempo regular la historia terminó igualada a dos tantos, el conjunto vallecaucano se impuso en la tanda de penales por 4-3, gracias a la magistral actuación del guardameta Jorge Soto.

En este orden de ideas, Once Caldas y América serán los representantes de Colombia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, certamen cuyo único campeón nacional es Independiente Santa Fe (2015).

¿A qué bombo van los equipos colombianos?

La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025 se determinará a partir de sorteo, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 16 de marzo en Luque, Paraguay, a partir de las 6 de la tarde.

América se encuentra ubicado en el Bombo 1, situación que le permite eludir rivales de alto calibre en esta primera fase como el Fluminense de Jhon Arias o el Atlético Mineiro. Entretanto, Once Caldas está en el Bombo 3, eludiendo así a Unión de Santa Fe o Cienciano.

Posibles rivales del América

Teniendo en cuenta que el América de Cali se encuentra ubicado en el Bombo 1, zafa de los siguientes equipos en fase de grupos: Defensa y Justicia, Lanús, Gremio de Porto Alegre, Cruzeiro y los ya mencionados Fluminense y Atlético Mineiro.

Del Bombo 2 podría tener los siguientes rivales: Huracán, Palestino, Caracas, Vasco da Gama, Guaraní, Unión Española, Godoy Cruz, y Ecuador 1 (U Católica o Aucas).

En cuanto al Bombo 3, por reglamento no pueden enfrentarse equipos de un mismo país, razón por la cual no habrá cruce con el Once Caldas. Así pues, podría quedar emparejado con: Unión de Santa Fe, Racing (Uruguay), Nacional Potosí, Cienciano, Sportivo Luqueño, Cerro Largo, Academia Puerto Cabello.

Finalmente, en el Bombo 4 se encuentran Guilberto Villaroel, Atlético Grau, Vitoria y Mushuc Runa, así como los terceros clasificados que provengan de la fase de grupos de la Copa Libertadores.