América sufre ante Junior, pero por la vía de los penales clasifica a grupos de la Sudamericana

América de Cali acompañará a Once Caldas como los dos representantes de Colombia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Las zonas de ambos equipos se conocerán el próximo lunes 17 de marzo, cuando se realice el sorteo en la sede de la Conmebol en Paraguay.

Por la vía de los penales, el conjunto Escarlata avanzó a esta instancia. El conjunto de Jorge ‘Polilla’ da Silva sufrió más de la cuenta tras irse en ventaja 0-2 al descanso, pero tras el doblete del paraguayo Guillermo Paiva, Junior igualó. El héroe del cuadro vallecaucano terminó siendo Jorge Soto, quien atajó dos cobros.

Quintero no convierte penal ante su expúblico

El conjunto Escarlata comenzó jugando en campo contrario y generando peligro. Apenas en 6 minutos llegó por sector izquierdo Marcos Mina y centró buscando al espacio al peruano Luis Ramos, quien entrando al área chica sufrió un pisotón por detrás de parte de Juan José Cuenú.

En el primer instante, el juez central Wilton Sampaio no se percató de la acción, pero el juego no se reanudó hasta que se revisó en el VAR. A instancias de la herramienta, sancionó la infracción, siendo Juan Fernando Quintero el encargado de cobrar, pero Santiago Mele volvió a sacar su jerarquía y atajó el lanzamiento.

América, con dos de ventaja al descanso

Tras no poder aprovechar la acción, Junior se fue encima y comenzó a jugar en zona contraria, pero no pudo generar peligro. El que sí logró concretar fue América, que cuando parecía no encontrarle la vuelta, Duván Vergara envió un centro templado al segundo palo y apareció Jan Lucumí de ‘palomita’ para cambiarle la dirección al balón y poner el 0-1 al 38′.

Sobre el 44 perdió un balón en salida Jhon Vélez y el que interceptó fue Duván Vergara. Descargó para Juanfer y este se la devolvió al ‘11′, quien entró al área y sacó un remate cruzado para vencer la portería de Santiago Mele y conducir al América al descanso, con ventaja de dos goles.

Doblete de Paiva para enviar a penales

El técnico César Farías, del cuadro local, hizo un cambio en el equipo para el segundo tiempo: sacó al volante Jhon Vélez y le dio ingreso a Guillermo Paiva. Esto le dio un volumen ofensivo diferente, partiendo a su vez de la disposición con la que iniciaron esta etapa.

Apenas 20 segundos de comenzada la segunda parte, fue el paraguayo Paiva el que filtró un balón para Carlos Bacca y este definió al arco de pierna izquierda, en lo que era el descuento. No obstante, por un fuera de juego milimétrico y a instancias del VAR, la anotación del goleador no subió al marcador.

Pero al 54′ Yimmi Chará encontró al espacio a Carlos Bacca y este de un ‘taco’ dejó atrás para Paiva, quien entró desde atrás y sacó un remate cruzado para ahora sí marcar el 1-2. El ritmo de Junior incrementó partiendo de ese envión anímico y lograron la igualdad.

Al 71′ ingresó Luis ‘Cariaco’ González por Bryan Castrillón y lo primero que hizo fue cobrar un tiro de esquina desde el sector derecho preciso al espacio que atacó Guillermo Paiva en solitario y, de cabeza, la mandó a guardar para el 2-2 y conducir todo a los penales.

Soto, héroe en los penales

En los penales, inició convirtiendo Cariaco González y le siguió Juanfer Quintero, cobrando revancha. Posteriormente, marcó Jordan Barrera y Rodrigo Holgado por América. El primero que no logró convertir fue Steven Rodríguez, ante la atajada de Jorge Soto, quien luego cobró potente y convirtió.

Cristian Barrios tuvo la oportunidad de llevar a la ventaja a América, pero decidió picarla y Mele atajó con los pies. Luego la presión pasó para Guillermo Paiva, autor del doblete, pero cobró al centro y se quedó quieto Jorge Soto para atajar. El decisivo lo ejecutó Rafael Carrascal para darle la clasificación al Escarlata.