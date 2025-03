César Farías habló sobre su continuidad en Junior, tras la eliminación de Copa Sudamericana

Junior no pudo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ante América de Cali y desde los penaltis perdió la oportunidad de conseguir un tiquete a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. No se logró el primer gran reto que tenía el equipo para este año.

¿Cuánto dinero perdió Junior por no clasificar a fase de grupos?

El equipo barranquillero, al quedarse fuera en esta primera ronda de la Copa Sudamericana, dejó de recibir una suma económica por parte de la Conmebol. Son 900.000 dólares los que gana cada uno de los 32 equipos que jugarán fase de grupos.

Además, en caso de haber logrado el paso a grupos y posteriormente a las demás rondas, el dinero que pudo recibir es el siguiente:

Octavos de final, 600.000 USD.

Cuartos de final, 700.000 USD.

Semifinales, 800.000 USD.

Subcampeón, 2.000.000 USD.

Campeón recibirá, 8.000.000 USD.

¿Qué dijo Farías tras la eliminación?

En rueda de prensa, César Farías aseguró no estar afectado por la derrota y advirtió que no se logró el objetivo por pequeños detalles: “No estoy golpeado, golpeado estaría si me metían 4-0, si me equipo no hubiese tenido la valentía de levantarse. No nos gusta perder y no podemos estar alegres, pero golpeado no”.

¿Qué rescata de su equipo?

“Ellos fueron más el primer tiempo y nosotros tuvimos que lavar la cara, cambiar el sistema. Marcamos tres goles, uno milimétrico quedó fuera y no se nos dio. No tuvimos el mismo convencimiento que en el segundo tiempo y el equipo buscó el resultado, metió en apuros a América”, expresó César Farías y dejó en claro que su equipo fue superior por tramos del partido.

¿Con la derrota dejará la dirección técnica de Junior?

“Nunca hemos tocado el tema de la continuidad, siempre trabajamos con el mismo deseo. Es un semestre que no ha sido el mejor que queremos, pero tampoco ha sido malo. No me corresponde decir qué pasará con mi cargo”.