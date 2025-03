Mateo García envió certero mensaje a los que daban como clasificado a Millonarios en Sudamericana

Mateo García ha sido de los futbolistas más destacados y protagonistas del equipo dirigido por Hernán Darío Herrera. Sin duda, junto a Dayro Moreno es de los referentes de Once Caldas en el proceso que están llevando a cabo en la institución y que ya ha dado buenos pasos, como la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En diálogo con El VBAR Caracol, el mediocampista bogotano habló sobre lo que significaba el compromiso de la fase previa del torneo internacional ante Millonarios para los jugadores y la institución. Aseguró que era partido más importante de los últimos años para el club. Además, dejó claro que el objetivo de Once Caldas es ser campeón de la Copa Sudamericana.

¿Cuáles fueron los puntos claves para clasificar?

“La efectividad. Era un partido que estaba para cualquiera, quien cometiera menos errores, era quien se iba a llevar la victoria. Por suerte nosotros tuvimos la efectividad, eso nos llevó a lograr el tiquete a fase de grupos”.

¿Cómo es el Hernán Darío Herrera como técnico?

“Él es el líder de este barco, sumamente competitiva. Es cierto, Once Caldas no tiene la nómina más costosa, pero el profe nos ha inculcado ese amor, ese sentido de pertenencia. Nosotros lo hablamos en la interna y ayer nos jugábamos la vida, por lo que significaba el partido, tanto para el equipo como para la institución. Era el compromiso más importante de los últimos años, por lo que hace mucho no se jugaba torneo internacional. Hernán Darío nos dijo, compitan, compitan y denlo todo por ustedes y su familia; es una persona ganadora a su manera”.

¿Se siente preparados para asumir este reto de Sudamericana?

“Preparados estamos, yo creo que ayer todos daban como clasificado a Millonarios, pero nosotros dimos una muestra de que este equipo es lo suficientemente grande para competir mano a mano con los clubes grandes de Colombia. Nos hemos preparado de la mejor manera, sabemos lo que implica un torneo internacional, esteremos que llegue el momento de jugar y podamos representar de la mejor manera a Colombia”.

¿Cuál es un objetivo más aterrizado a Once Caldas y al fútbol colombiano?

“Ganarla, el hecho de que seamos Once Caldas no quiere decir que nuestra meta no sea ganar la Copa Sudamericana. Ayer dimos el golpe en la mesa, por qué no hacerlo en el certamen internacional y no vamos a conformarnos con menos, queremos ser campeones”.

¿Qué le dice a esa gente que ya veía ganador a Millonarios?

“Nadie puede desconocer lo que es Millonarios, lo que no cae bien es que desmeriten lo que viene haciendo Once Caldas y la historia que tuvo el equipo a nivel internacional. Es cierto que por nómina, estructura y económicamente el club Embajador puede ser superior a la del Blanco Blanco, quizás por eso la gente busca el favoritismo con ellos, pero lo que no está bien que se desmerite a nosotros. Hay que ir partido a partido”.