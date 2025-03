Viceministra de Infraestructura, Liliana Ospina, fue nombrada como directora encargada de Aerocivil

Este jueves 6 de marzo la Aeronáutica Civil le confirmó a Caracol Radio que, luego de la salida Sergio París de la entidad, Liliana María Ospina fue nombrada como la directora encargada.

París decidió presentar su renuncia al presidente Gustavo Petro el pasado 28 de febrero por medio de una carta . Allí le manifestó al jefe de Estado que aunque deseaba dejar el cargo, le agradecería por la confianza depositada en él.

Igualmente, París expresó hace unos días que aunque deseaba salir de la entidad, se sentía orgulloso por su labor en la entidad, pues desempeñó varios cargos en la Aerocivil. “Estoy muy contento, porque empecé desde abajo en la entidad. Estuve en un momento en el que el país es grande en aviación. Es el primero en conectividad, en pasajeros de la región, en carga. La actividad es muy grande en el sector”, detallo

Igualmente, comentó que dejaba la decisión en manos del presidente Petro. “En esa proyección profesional uno va cumpliendo sus momentos. Es un momento de reflexión. El señor presidente en su sabiduría decidirá. Como funcionario que ha hecho toda la carrera en la Aeronáutica Civil me siento contento de haber cumplido”

Por otro lado, comentó que la aviación es muy importante en el país y que no debe descuidarse. “Yo soy un funcionario que ha hecho la carrera de la aviación y circula por mi sangre. Soy un convencido de que Colombia se conecta por medio de la aviación. Si no San Andrés quizás ya no fuera nuestro, así como Leticia, o Puerto Carreño. Eso nos integra como país”