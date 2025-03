¿Está relacionada la salida del director de la Aerocivil con Aerocafé?

Manizales

Tras conocer la carta de renuncia que presentó el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, donde se destaca también la salida de varios funcionarios de la misma entidad.

El viernes 28 de febrero se realizó el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo Aerocafé, el único tema en la agenda era elegir al nuevo Gerente de esa entidad. Esa decisión la toma un comité en el que participa la Aerocivil, un representante del Presidente de la República (hasta ahora había sido Laura Sarabia), la Gobernación de Caldas y el gerente del Proyecto Aerocafé, en este caso Fernando Merchán, quien fungía hasta ese día como gerente, pues el pasado 16 de febrero renunció, aduciendo falta de transparencia en el Patrimonio Autónomo de Aerocafé, pero ese viernes aún sonaba como candidato a presidir la entidad que estaba criticando.

Este fin de semana se conoció que, en medio del comité, se presentaron diferencias entre la Aerocivil y la Presidencia. La idea presidencial era elegir a Fernando Merchán, pero, al parecer Sergio París quería dejar a William Pérez Giraldo como gerente encargado.

“El viernes fue una sesión muy muy compleja, pues en aras también como de proteger el proyecto, el gobierno nacional, el gobierno del cambio, está haciendo todo lo posible para que este proyecto de infraestructura tan importante, no solo para el departamento de Caldas, sino también para la zona de influencia, no vuelva y fracasar y está tomando todas las medidas necesarias para evitarlo, porque realmente quiere construir ese aeropuerto, pero quieren hacerlo bien, alejado de esas sombras oscuras que siempre han caminado al lado de las grandes obras”, destacó Fernando Merchán tras la reunión.

Importancia del Patrimonio Autónomo Aerocafé

Esa figura es la encargada de la contratación y de la disposición de los recursos que según han anunciado, ya están seguros en una fiducia y en un CONPES. Aunque hay varias personas que hacen control y seguimiento, recordemos que la historia no ha sido a favor del aeropuerto, pues los caldenses llevan 47 años esperando verlo despegar, es por esto que hace 2 semanas en Boyacá el Presidente Petro le hizo un llamado de atención al Gobernador de Caldas tras la renuncia del entonces Gerente de Aerocafé y de las denuncias que hizo.

Fernando Merchán, hoy candidato a ser el Gerente del Patrimonio Autónomo

Suena paradójico que Fernando Merchán cuando renunció como Gerente de Aerocafé dijo que le faltaba transparencia al Patrimonio Autónomo y hoy suena como principal candidato a liderar dicha entidad, recordemos que cuestionó a la persona que estaba hace dos años como gerente encargado, es decir, a William Pérez Giraldo, tras la renuncia del último líder de la entidad en el año 2023.

“Esa gerencia hoy en día está en manos o digamos, la ejerce de manera interina y encargada una persona que considero yo, no es idónea porque viene del proyecto anteriormente y estuvo sobre todo, desde la dirección técnica de esa gerencia en las épocas más oscuras, es un gerente encargado que se llama William Pérez Giraldo, un ingeniero que desde el punto de vista, digamos, de sus conocimientos técnicos y demás, pues es una persona digamos respetable, pero que no tiene ni el liderazgo ni goza de la confianza del Gobierno Nacional porque no es del gobierno, él es una persona que viene de los gobiernos anteriores”, dijo Fernando Merchán,

Indicó además que William Pérez estaba en los momentos en que se firmó el contrato con OHLA, el consorcio que estaba realizando hace algunos años las obras en Aerocafé y que incumplió.

¿Cómo va el proyecto Aerocafé?

El Gobernador de Caldas, los gremios y las 17 entidades que hacen parte del proyecto insisten en que la salida de este gerente no afecta su desarrollo y que todo avanza según el cronograma y aseguran que nunca conocieron tales denuncias de Merchán y que su salida fue por otra razón, esto es lo que nos dijo en su momento, Henry Gutiérrez, Gobernador de Caldas, “la gestión de Aerocafé es una gestión de mucha gente y que Aerocafé esté reiniciado, es una gestión de muchas entidades, a mí me costó tres cumbres de gobernadores, tres conversaciones con el Dr. Petro para que nos dieran los dineros y acceder a los dineros que faltaban para el cierre financiero de esa fase uno del lado aire de la pista, pero pero ha sido una labor también de los Representantes de la Cámara, de los parlamentarios de la región luchando por Aerocáfe. Esto no ha sido de una de una sola persona, esto ha sido y el proyecto sigue avanzando, la licitación sigue en curso, los tiempos se van a dar”.

Desde 1977 el proyecto Aerocafé en Palestina empezó a visualizarse, su idealizador, Gustavo Robledo Isaza falleció hace tan solo un par de semanas y no pudo verlo materializado, esperemos como dicen… que esta vez sí sea la vencida.

