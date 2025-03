Madres comunitarias exigen al Gobierno y al ICBF cumplir con los niños de Córdoba en los CDI

Montería

Las madres comunitarias que fueron transitadas a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en el departamento de Córdoba han alzado su voz para exigirle al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que cumplan con la atención de los niños de la región. La situación crítica que enfrentan estos centros ha generado preocupación y frustración entre las comunidades, quienes reclaman respuestas inmediatas.

Bety Verona, representante de las madres comunitarias, denunció que, mientras otros programas de atención a la infancia iniciaron sus servicios el pasado 2 de febrero, los CDI en Córdoba aún no han comenzado a operar de manera plena. Además, reveló que algunos centros no cuentan con contratos vigentes, como es el caso de los CDI “El Recuerdo” y “Amor de Mi Sabana”, este último ubicado en La Pradera.

Verona destacó que, de los CDI en la región, solo tres están funcionando actualmente bajo arriendos: “La Granja”, “Mogambo” y “Juan XXIII”, los cuales atienden a unos 500 niños. Sin embargo, cuestionó: “¿Y los otros seis mil y pico de niños para dónde van? ¿Por qué unos sí y otros no?”. Esta desigualdad en la atención ha generado malestar entre las comunidades, que exigen equidad y garantías para todos los menores.

La líder comunitaria también hizo un llamado urgente ante la crítica situación que enfrentan los menores, quienes no cuentan con alimentación adecuada debido a la falta de operación de los CDI. “Los niños no tienen con qué comer, y eso es inaceptable. No podemos permitir que la niñez de Córdoba siga siendo ignorada”, expresó Verona.

Exigió al Gobierno nacional, a los congresistas de Córdoba, al alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, y al gobernador Erasmo Zuleta a intervenir de manera inmediata para garantizar el bienestar de los niños del departamento.

Estado de desesperación

Por su parte, Nevis Soto, otra madre comunitaria, reclamó una mejor atención por parte del ICBF regional en Córdoba. Soto señaló que los padres de familia se encuentran en un estado de desesperación, ya que deben salir a trabajar y no tienen dónde dejar a sus hijos. “Los padres no pueden quedarse en casa porque necesitan trabajar, pero tampoco pueden dejar a sus hijos solos. Es una situación crítica que requiere solución ya”, afirmó.

Soto también criticó la falta de comunicación y transparencia por parte del ICBF, argumentando que las comunidades no han recibido información clara sobre cuándo se regularizará la situación de los CDI. “Nos sentimos abandonados. No hay respuestas concretas, y mientras tanto, los niños son los más afectados”, agregó.

La situación ha generado un clima de incertidumbre en las familias de Córdoba, especialmente en aquellas de escasos recursos que dependen de estos servicios para el cuidado y la alimentación de sus hijos. Las madres comunitarias han insistido en que los CDI no solo son espacios de cuidado, sino también de formación y desarrollo integral para los menores, por lo que su funcionamiento es vital para el futuro de la región.

Ante esta problemática, las líderes hicieron un llamado a la solidaridad de las autoridades locales y nacionales, así como a la sociedad en general, para que se priorice la atención a la niñez. “No podemos seguir esperando. Los niños de Córdoba necesitan que se les cumpla hoy, no mañana”, enfatizó Verona.

Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan organizándose para presionar a las entidades responsables y buscar soluciones inmediatas. Las madres comunitarias han anunciado que, de no recibir respuestas concretas en los próximos días, podrían tomar medidas más contundentes, como movilizaciones y plantones, para visibilizar su lucha y exigir que se garantice el derecho a la educación, la alimentación y el cuidado de los niños de Córdoba.