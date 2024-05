Desesperadas por falta de pagos, madres comunitarias se manifiestan en el ICBF

Bogotá D.C.

Este 08 de mayo, al menos 5mil madres comunitarias hicieron un plantón frente a la sede nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá, por la falta de pagos que ya alcanza dos meses en algunos casos.

Según contaron las madres a Caracol Radio, la subdirectora de Primera Infancia del ICBF reveló públicamente una preocupante situación financiera pues aseguró que el Ministerio de Hacienda adeuda al ICBF transferencias por cerca de un billón de pesos desde enero de este año 2024.

La directora de Primera Infancia, María Mónica Martínez, informó que la falta de pago por parte del Ministerio de Hacienda está poniendo en riesgo la atención de la primera infancia , especialmente de los 50 mil niños en Bogotá que dependen del programa de Madres Comunitarias. Esta situación ha dejado a estas trabajadoras sin garantías laborales y económicas, con contratos de un solo mes y retrasos en los pagos.

“Con el pago nosotros pues tenemos para pagar servicios, pagar arriendo, para poder prestar el servicio. También la seguridad social no la hemos podido pagar, entonces cualquier cosa que pase con alguna de nosotras, es un peligro, de hecho en nuestra entidad tenemos una persona incapacitada”, aseguró una de las madres comunitarias.

Las mujeres insisten en que esta situación afecta el servicio de los niños, ya que la alimentación depende de dichos pagos.

“También ellos no se dan cuenta de que por la parte de nutrición a nosotros nos proveen los alimentos, todo lo de la canasta, tanto en grano como en frutas y verduras y proteínas, eso nos lo proveen y es fiado prácticamente por 20 días. Llevamos mes y medio sin poderle pagar a los proveedores y ya los proveedores están diciendo que no van a dar más alimentos hasta que no les cancelemos” enfatizó.

¿Quién ha denunciado esta situación?

El concejal Oscar Ramírez Vahos, ha denunciado esta situación desde hace algunos meses. En esta oportunidad expresó su indignación, calificando como escandaloso e inepto por parte del gobierno.

El cabildante señaló que la mora del Ministerio de Hacienda para cubrir los pagos a las Madres Comunitarias, afecta directamente la atención de los niños más vulnerables de Bogotá.

”Lo que ocurre con las madres comunitarias en Bogotá y en toda Colombia es muy grave. En este gobierno empezaron a hacerles contratos por un mes y no contentos con eso les retrasan los pagos durante meses, pero al mismo tiempo les exigen el cumplimiento de todas sus funciones, empezando por la alimentación de 50.000 niños en Bogotá“, afirmó el concejal.

El Ministerio de Hacienda adeudaría al ICBF 513 mil millones de pesos correspondientes a los meses de enero a abril, además de otros 478 mil millones de pesos correspondientes al mes de mayo.

Esta situación ha obligado a las Madres Comunitarias a asumir con recursos propios el pago de la alimentación de los niños y otros gastos relacionados con su trabajo, lo que agrava aún más su precaria situación laboral y económica.

Además, se ha denunciado que las Madres Comunitarias están siendo amenazadas con visitas de inspección a los hogares comunitarios para evitar que continúen protestando por sus derechos laborales y la atención adecuada de los niños.