Alianza da el batacazo en Manizales frente a Once Caldas por Liga colombiana

Tomada de cuenta oficial de Facebook de Once Caldas.

Once Caldas llegó al compromiso tras conseguir dos victorias en los últimos dos partidos disputados por Liga. Sin embargo, enfrentó a Alianza, que necesitaba sumar su primer triunfo para salir de la zona baja de la tabla de posiciones y elevar su promedio en la tabla del descenso. Además, los dirigidos por el técnico Hernán Darío Herrera no convocaron a once jugadores para el encuentro, pensando en el partido ante Millonarios por Copa Sudamericana.

Alianza lo dio vuelta en Palogrande

En el primer tiempo, las oportunidades fueron para el equipo de Villavicencio, que desde el inicio del partido se mostró más armónico en su funcionalidad que Once Caldas. No obstante, comenzó por debajo en el marcador desde el minuto 44, cuando Luis Palacios puso en ventaja a los locales al convertir un golazo desde afuera, luego de un pase de Jesús Muñoz.

Sin embargo, Pipe Pardo emparejó el encuentro con una gran jugada individual dentro del área, antes de finalizar el primer tiempo. El gol de la victoria lo marcó Wiston Fernández de zurda al minuto 67, con un remate desde el borde del área que entró ajustado al poste izquierdo del arco defendido por Juan Chaverra, para decretar el 2-1 a favor de Alianza

El desarrollo de la fecha 7 tuvo a Santa Fe como protagonista el viernes, tras la goleada 7-1 sobre Envigado, además del empate 1-1 entre Boyacá Chicó y Águilas Doradas. El sábado, la jornada continuó con la igualdad entre Bucaramanga y Junior, y con la victoria de América 2-0 sobre Pereira. En este último partido, Juan Fernando Quintero tuvo una gran presentación con la camiseta escarlata, siendo clave en el primer gol y asistiendo para el segundo.

Durante la fecha 8, Once Caldas se medirá ante Deportes Tolima el 10 de marzo desde las 8:30 pm, en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Alianza mantiene su ventaja parcial en el descenso

El equipo dirigido por el técnico Hubert Bodhert logró escalar a la casilla 11 de la Liga, tras lucir más cómodo sobre el césped del Estadio Palogrande durante todo el partido, donde hizo notar con buen juego, las 11 ausencias en la nómina de Once Caldas

Alianza, aún tiene un partido aplazado ante Fortaleza en el Estadio Armando Maestre de Valledupar, logró mantener la ventaja con respecto a Unión Magdalena, Envigado, Llaneros y Boyacá Chicó, quienes tienen un promedio más bajo y están por encima en la tabla del descenso. Sin embargo, SUMMÓ SU PRIMER TRIUNFO Del presente semestre y ya comienza a hacer cuentas para clasificar dentro del grupo de los ocho, con 14 partidos por jugar.

Próximos partidos

En la próxima fecha, Alianza deberá enfrentar a Unión Magdalena en el Estadio Armando Mestre Pavajeau el 8 de marzo desde las 4:10 pm; mientras que Once Caldas se medirá ante Deportes Tolima el 10 de marzo desde las 8:30 pm, en el Estadio Manuel Murillo Toro.