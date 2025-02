Once Caldas ganó por la mínima y se convierte en el líder parcial de la Liga Colombiana

Once Caldas ganó por la mínima diferencia (0-1) en condición de visitante ante Águilas Doradas, por la sexta jornada de la Liga. Michael Barrios fue el encargado de anotar para el equipo albo. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera ganaron su cuarto partido en lo que va de la Liga.

Un partido lleno de emociones y opciones de gol fue el que se vio en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro entre Águilas Doradas y Once Caldas. Ambos equipos dieron un espectáculo con mucho fútbol. La primera mitad y el segundo tiempo fueron de ida y vuelta. Ningún equipo dominó completamente la esférica y se la prestaban para generar opciones.

La primera clara llegó a cargo de los de Manizales, cuando Michael Barrios aprovechó un error en salida por parte de la defensa de Águilas y con un remate desde casi mitad de cancha, generó peligro e hizo que el guardameta reaccionara rápido.

Posterior a esa jugada, los ‘Dorados’ respondieron y Javier Mena, por la misma vía de la media distancia, creó peligro en el arco defendido por James Aguirre. Durante los primeros 45′, ambos equipos aprovecharon el recurso de remates lejanos y fue la forma en como pusieron en riesgo al otro. Finalmente, el primer tiempo terminó sin goles.

Partidazo en el segundo tiempo, gol de Once Caldas

El segundo tiempo arrancó como finalizó el primero, con ambos elencos queriendo abrir el marcador. Sin embargo, no fue hasta los 65 minutos que Once Caldas logró hacerlo de la mano de Michael Barrios.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera aprovecharon los espacios que dejaba Águilas en el fondo. Recibió el balón Dayro Moreno fuera del área, pase filtrado para Jefry Arley Zapata y este de gran manera asistió a Barrios, que llegaba por el costado occidental del estadio y la mandó a guardar.

Diez minutos más tarde, el dueño de casa tuvo una clarísima. Pase de la muerte de Jesús Rivas para David Lemos, que de gran manera recibió y remató, pero el golero James Aguirre se lució y evitó lo que habría sido el 1-1.

Los dirigidos por Pedro Depablos no bajaron los brazos y querían sumar 1 punto, pero ya con un Once Caldas defendiendo en bloque no lograron hacer más. El compromiso finalizó así y Once Caldas quedó como líder parcial de la tabla con 12 unidades.